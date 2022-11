Disney está desesperada porque la gente vea 'Andor' y tiene un plan para relanzar la popularidad de la serie de Star Wars

Está claro que 'Star Wars' es una mina de oro para Disney, pero eso no supone que todo vaya a tener éxito. El estudio ya se dio un buen golpe con 'Han Solo: Una historia de Star Wars' y ahora es 'Andor' la que parece que no está funcionando tan bien como esperaban. Eso ha llevado a que el estudio tome una decisión inédita con la esperanza de relanzar su popularidad.

Un movimiento inédito de Disney

El movimiento ideado por la compañía ha sido dar mucha más difusión en Estados Unidos a los dos primeros episodios de 'Andor' coincidiendo con el estreno del final de su primera temporada. Eso llevará a que esos dos primeros capítulos puedan verse tanto a través de ABC (se emitirán allí el 23 de noviembre), como de FX (allí podrán verse el 24 de noviembre) y Freeform (el 25 de noviembre podrían visionarse en dicho canal, estando además disponibles por tiempo limitado en Hulu (del 23 de noviembre al 7 de diciembre).

Disney no había usado nunca una estrategia así con ninguna de las series de Disney+, lo cual deja claro que algo está pasando con 'Andor'. Por mi parte estoy muy contento con ella, hasta el punto de que me parece la mejor serie en acción real con diferencia del universo 'Star Wars' -sí, también supera a 'The Mandalorian'-, pero parece que muchos espectadores ni siquiera han querido darle una oportunidad.

Además, este movimiento está bastante controlado por su parte, ya que todos esos otros medios de difusión también pertenecen a la propia Disney -en Hulu sí que NBCUniversal es dueña de una parte minoritaria-, por lo que al final sigue siendo la gran beneficiada por ello.

Lo que está por ver es que surta efecto, ya que tengo claro que cuando 'Andor' dio el paso definitivo para engancharme fue con su tercer episodio, que además es el que cierra el primer arco argumental. Eso no podrá verse por ninguna de esas vías adicionales y habrá que ver si con los dos primeros consigue elevar lo suficiente la popularidad de esta precuela de 'Rogue One: Una historia de Star Wars'.

