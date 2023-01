Estos funkos están muy rebajados y son perfectos para añadir a tu colección: llévate las figuras de 'The Batman', Star Wars, 'Pokémon' y mucho más a precio de ganga

Pese a que los Funko Pop! no suelen tener un precio demasiado económico, de vez en cuando encontramos ofertas de lo más interesantes. Tanto en MediaMarkt como en Amazon hay algunas figuras de series y películas con diseños muy bien cuidados y, sobre todo, con precios muy rebajados e incluso a precio mínimo histórico. Por lo que es el mejor momento para añadirlos a tu colección.

'The Batman'

'The Batman' recibió muchas críticas incluso antes de estrenarse en cines, pero lo cierto es que el resultado no ha podido gustar más, creando un personaje digno de los cómics con unos villanos a la altura. Oswald Cobblepot, el Pingüino, también tiene su propia figura funko y podemos encontrarla con un buen descuento en MediaMarkt, ya que ahora tiene un precio de tan solo 7,99 euros. Mide un total de 9,5 centímetros y está fabricado en vinilo.





Boba Fett

La serie donde pudimos ver a Baby Yoda, 'The Mandalorian', es muy importante tanto para la historia y desarrollo de Star Wars como para la propia industria del cine al popularizar el Stagecraft, una nueva tecnología para rodar las escenas. Pero lo importante es el personaje de Din Djarin, o Mando, cuyo papel es interpretado por Pedro Pascal -The Last of Us- y el de Boba Fett, que ha tenido su propia serie. Es este último personaje el que tiene una figura que podemos encontrar a precio mínimo histórico en Amazon, ya que normalmente suele tener un precio de 16 euros y ahora podemos encontrarla a 9,24 euros.

Funko Pop Star Wars: Book of Boba Fett- Boba Fett Hoy en Amazon por 9,24€

Pikachu

Pocos Pokémon hay más relevantes que Pikachu, hasta el punto de convertirse en un icono televisivo en Japón. De entre todos los artículos que podemos ver sobre este característico Pokémon, su figura Funko Pop! está ahora de oferta en Amazon -y de hecho es la más vendida-. En este caso, su precio se queda en 15,99 euros y al igual que los demás funkos tiene un tamaño de 9,5 centímetros y está fabricado en vinilo.

Rapunzel y figuras Disney

Si te encantan las películas de Disney, la figura Funko Pop! de Rapunzel también podemos encontrarla de oferta en Amazon con un descuento que la deja rozando su precio mínimo histórico. Su precio se queda en los 14,90 euros, y si indagamos en la tienda también podemos encontrar minifiguras aleatorias Funko Pop! de las princesas Disney y otros personajes por solo 6 euros.

