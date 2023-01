Qué fue de Jennifer Love Hewitt, la actriz que quería ser la reina del terror y de la comedia romántica pero terminó entre fantasmas y gatos naranjas

Alcanzar la fama en Hollywood también es como una caja de bombones: nunca sabes qué te va a tocar. A veces, aunque tengas todas las papeletas para triunfar, como protagonizar un clásico de terror o una serie de más de 100 episodios, no es suficiente para conseguir calar hondo en la industria. ¿Qué fue de Jennifer Love Hewitt?

Entre fantasmas

Nació en 1979 en Waco, Texas. Desde pequeña, Hewitt comenzó a interesarse por la música y a los nueve años formó parte del Texas Show Team para ganar al año siguiente el título de Texas Our Little Miss Talent Winner. Eso la llevó a mudarse a Los Ángeles, donde comenzó a participar en anuncios para la TV y en el programa de Disney 'Kids Incorporated'.

Su debut cinematográfico le llegó a los 13 años en 'Mi amigo Munchie', seguida de 'La pequeña millonaria' y 'Sister Act 2'. También participó en el piloto de 'Running Wilde', haciendo de hija de Pierce Brosnan, aunque al final no se dio luz verde a la serie.

No obstante, la película que la puso en el mapa fue 'Sé lo que hicisteis el último verano', en 1997. Hewitt protagonizó la popular cinta de terror junto a Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr y Ryan Phillipe, en lo que terminó siendo una trilogía. La actriz solo se mantuvo en la segunda parte ('Aún sé lo que hicisteis el último verano'), con unos resultados en público y taquilla considerablemente inferiores.

El éxito de la primera de 'Sé lo que hicisteis...' le abrió algunas puertas: por un lado, mantuvo su papel recurrente en 'Cinco en familia', tras el que encadenó la serie de una temporada 'El tiempo de tu vida', de la que era protagonista.

También interpretó a una joven Audrey Hepburn en la TV movie 'La vida de Audrey Hepburn' y se lanzó de lleno a la comedia romántica en películas como 'Ya no puedo esperar', 'Las seductoras', 'Atajo a la felicidad' o 'Una pija en apuros'. Sin olvidar sus papeles en 'El esmoquin', la comedia de acción junto a Jackie Chan, su cameo en 'Tropic Thunder' o las dos adaptaciones en imagen real de 'Garfield'.

Sus papeles en el cine fueron menguando en relevancia hasta 2005, cuando por fin le llegaría el rol con el que Hewitt intentaría volver a triunfar en el género de terror y sobrenatural: Melissa Gordon, la "susurradora de fantasmas" en 'Entre fantasmas'. La serie nunca fue un éxito de crítica pero sí obtuvo una gran aceptación entre el público, manteniéndose en antena durante 5 temporadas y 107 episodios.

Una vez la serie hubo concluido, la actriz decidió producir su siguiente serie: 'The Client List', una especie de reboot de la TV movie homónima que Hewitt había protagonizado en 2010 sobre una prostituta que trabajaba en un centro de masajes. La serie era una versión mucho más rebajada y menos controvertida de la película y fue cancelada tras dos temporadas.

Tras estos dos proyectos, Hewitt no ha vuelto a ser la protagonista absoluta de ninguna serie ni película. Sus últimos trabajos fueron un pequeño papel en 'Póquer de reinas', un papel regular en la temporada 10 de 'Mentes criminales' y en la serie '9-1-1'.

Cabe mencionar que Hewitt se ha movido por el mundo del videoclip, apareciendo en 'Hero' de Enrique Iglesias y en 'Can't Get Enough of You Baby' de Smash Mouth. También ha sido actriz de doblaje, en 'El jorobado de Notre Dame 2', 'The Adventures of Tom Thumb & Thumbelina' o 'Pups Alone' y ha llegado a lanzar varios álbumes.

Si bien Hewitt gozó de cierta popularidad sobre mediados de los 90, principios de los 2000, da la impresión de que su carrera como actriz nunca terminó de despegar. Eso sí, al menos siempre ha tenido proyectos entre manos, que es más de lo que muchos actores pueden presumir.