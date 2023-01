Desde 'He-Man' hasta 'E.T., el extraterrestre': descubre cómo se diseñaron algunos de los personajes y escenarios más clásicos de películas y series con estos libros de arte de oferta en Amazon

Los libros de arte son los complementos perfectos para cualquier película o serie, ofreciendo la posibilidad de conocer cómo se crearon y, si llega a ser el caso, cómo se diseñaron cada uno de los personajes en sus primeras etapas y en las últimas. La pega es casi todos los que podemos encontrar en las tiendas llegan en un completo inglés, aunque lo importante, que son las imágenes, cuentan con una excepcional calidad. En Amazon hemos encontrado una gran cantidad de libros de arte; algunos de 'He-Man', de Star Wars o incluso de 'E.T., el extraterrestre', y lo mejor es que están de oferta.

'He-Man'

Los nacidos en los 90 y en años anteriores, pudimos disfrutar de un 'He-Man' más clásico del que podemos encontrar hoy en día, al menos en el diseño. Son muchas las batallas contra Skeletor que brindó aquella lejana serie de animación, y que su estupendo libro de arte recoge tras sus páginas. En Amazon podemos encontrar el libro de He-Man and the Masters of the Universe en tapa dura y con un total de 320 páginas por 34,17 euros en lugar de los habituales 39,75 euros, y por otro lado también hemos encontrado el libro de arte Master of the Universe: Revelation en tapa dura y con un total de 184 páginas por 35,75 euros frente al precio recomendado de 46,01 euros.

Art of He-Man and the Masters of the Universe Hoy en Amazon por 34,17€

Star Wars

Lejos quedan aquellos rodajes donde cada director tenía que ingeniárselas para reproducir inmensos escenarios con escasos recursos, ya que con la evolución tecnológica gran parte de los elementos pasan por ordenador. Por ello, la primera trilogía de Star Wars consiguió labrarse el reconocimiento de unas de las mejores películas de la época, y su libro de arte Star Wars Storyborads: the Original Trilogy recoge cada uno de los escenarios y personajes ante un total de 352 páginas en una edición de tapa dura, donde además podremos ver imágenes inéditas. Su precio suele mantenerse en los 48,90 euros, pero con la oferta de Amazon se queda en 39,24 euros.





'E.T., el extraterrestre'

Al igual que la primera trilogía de Star Wars, 'E.T., el extraterrestre' se rodó en una época en la que la tecnología no estaba demasiado avanzada, por lo que el proceso de animación y diseño del curioso personaje dio lugar a una gran cinta de la mano de Spielberg. También en Amazon está de oferta el libro de arte E.T., the extra terrestrial: the ultimate visual history, un buen libro que recoge cada una de las historias y diseños de la película, con un total de 257 páginas, en tapa dura y por 54,98 euros en lugar de 63,38 euros.

Pixar

Si nos remetimos a las grandes empresas del cine, Pixar es una de las más queridas por su ingente calidad en sus 27 largometrajes. The Color of Pixar es un libro de arte que se lanzó en 2017 y que cuenta con un gran número de imágenes inéditas de sus películas, repasando toda la gama de colores de cada una de ellas. Viene en formato de tapa dura y su precio, más económico que los anteriores libros, se queda en 28,22 euros frente a los habituales 32,25 euros.

The Color Of Pixar: (History of Pixar, Book about Movies, Art of Pixar) (Disney Pixar X Chronicle Books) Hoy en Amazon por 28,22€

Otros libros de arte

Hay bastantes libros de arte de oferta en Amazon, y aunque estos son los que más pueden llamar la atención, también podemos encontrar tantos otros sobre 'Jurassic World', también de 'Capitana Marvel' o incluso de una de las series más recientes de Marvel: 'Falcon y el Soldado de Invierno'.

Imagen: Amazon

