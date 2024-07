Sony Vs LG: ¿qué barra de sonido comprar? Consejos y recomendaciones

Las barras de sonido se han convertido en dispositivos muy interesantes si lo que buscamos es tener una buena calidad de sonido en el televisor. Lamentablemente, las smart TVs actuales se han estancado en este apartado, sobre todo en modelos de gama de entrada y gama media, por lo que con las barras de sonido podemos suplir esta limitación.

Afortunadamente, hoy en día podemos encontrar muchas barras de sonido de muchas maracas, lo que favorece la elección de un modelo que se ajuste a lo que estamos buscando. Y Sony y LG precisamente cuentan con un buen número de estos dispositivos. Es por ello por lo que hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre ambas marcas, así como vamos a seleccionar algunos de los modelos más recomendados.

Nuestra selección de barras de sonido de Sony y LG, de un vistazo

LG S65Q, con potencia de 420W RMS y con altavoces firmados por Meridian Horizon.

Sony HT-X8500, con un diseño compacto y con la compatibilidad de Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD.

Sony HT-S40R, con una gran potencia de 600W RMS a 5.1 canales y con subwoofer inalámbrico y dos altavoces traseros.

LG SP9YA, con la compatibilidad de Amazon Alexa, Google Assistant y Chromecast.

LG S77TY, con un diseño compacto y con la compatibilidad de Dolby Atmos y DTS:X.

Qué tener en cuenta a la hora de comprar una barra de sonido de Sony o LG

Pocas diferencias en el diseño

Mientras que algunas marcas apuestan por diferenciar sus barras de sonido con un diseño de lo más característico, como Polk Audio, por lo general casi todas las marcas abogan por mantener un diseño muy generalizado. Un diseño que no tienen nada de malo: es funcional, ocupa poco espacio y suele ser elegante por el acabado (aspecto que suele ser de lo más diferencial junto con los bordes de cada lado de la barra).

No obstante, debemos saber que algunas barras de sonido, lejos del diseño, aunque tiene mucho que ver con el espacio que tenemos en casa, está orientado a un público o a otro. Es decir, hay barras sin subwoofer inalámbrico que son recomendables para espacios y televisores pequeños, mientras que otros tantos modelos pueden ser recomendables para espacios mucho más amplios.

Con o sin subwoofer inalámbrico: qué elegir

Es importante que sepamos que un subwoofer inalámbrico va a permitir, entre otras cosas, ofrecer una mayor potencia de audio. Aquí la decisión es personal, pero por lo general es posible que no necesitemos una potencia exagerada si la vamos a colocar en un salón de tamaño medio o pequeño.

Normalmente las barras de sonido con subwoofer inalámbrico suelen sobrepasar los 200W; una cifra muy alta para casi cualquier espacio. Esto no quiere decir que un subwoofer inalámbrico sólo aporte potencia —también puede mejorar el sonido envolvente—, sino que es importante saber qué es lo que estamos comprando y qué es lo que necesitamos, y que no nos dejemos guiar por las mejores especificaciones si no vamos a llegar a aprovecharlas.

Las tecnologías de cada marca

Como cabe esperar, las marcas se esfuerzan continuamente para que compremos únicamente sus productos, por lo que muchas veces implementan tecnologías en las barras de sonido que se pueden aprovechar únicamente con sus televisores. Esto es algo que suele estar patente en marcas como Sony, LG y también en Samsung.

Sony cuenta con alguna que otra tecnología dedicada, como Bravia Sync, que permite controlar tanto el televisor como la barra de sonido con un único mando a distancia. Pero por otro lado, LG cuenta con algunas barras de sonido (pocas) cuyos altavoces están firmados por Meridian Music, y también con tecnologías que sacan el mayor partido al sonido envolvente si tenemos un televisor de la marca.

Eso sí, no es que una barra de sonido de Sony o de LG no pueda garantizar una gran experiencia si utilizamos un televisor de otra marca. Pero es conveniente que sepamos que es posible que no logremos aprovechar al máximo cada detalle.

Nuestra selección de barras de sonido de Sony y LG

LG S65Q

Una de las barras de sonido más económicas de LG es la LG S65Q (217,30 euros), un modelo que no sólo incluye un subwoofer inalámbrico para alcanzar una gran potencia de audio, sino que además implementa algunas especificaciones que pueden interesarnos de cara a montar un cine en casa.

Por un lado, con su altavoz es capaz de alcanzar una potencia de audio de 420W RMS (potencia real) a 3.1 canales. Por otro lado, sus altavoces están firmados por Meridian Horizon para garantizar un sonido envolvente y nítido, sin distorsiones. Además, dispone de conectividad por Bluetooth, permitiendo que podamos conectar la barra de sonido a un televisor de forma cómoda.

Sony HT-X8500

Entre todas las barras de sonido de la marca Sony, destaca el modelo Sony HT-X8500 (262,25 euros). Este modelo destaca por ser compacto, no incluye un subwoofer inalámbrico y toda la potencia la encontramos en la misma barra. Se puede conectar a otros dispositivos mediante Bluetooth o HDMI eARC.

Viene con diferentes modos de sonido para personalizar y adaptar la experiencia a nuestro gusto. Además, es compatible con Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD, por lo que dispone de todo lo necesario para ofrecer un sonido envolvente en contenido compatible.

Sony HT-S40R

Una de las mejores barras de sonido de Sony es la Sony HT-S40R (285 euros). No es que sea el modelo que mejores especificaciones ofrece, pero sí que cuenta con una excelente relación entre calidad precio. Y no sólo incluye un subwoofer inalámbrico, sino que además viene con sus propios altavoces traseros.

Conjuntamente, esta barra de sonido ofrece una potencia de 600W RMS a 5.1 canales y dispone de diferentes modos de sonido orientados al cine, a la música y a la mejora de diálogos en contenido multimedia. Y por otro lado, es compatible con Dolby Digital.

LG SP9YA

También podemos encontrar otras barras de sonido de LG que cuentan con una excelente relación entre calidad precio. Una de ellas es la LG SP9YA (362,94 euros), un modelo que viene con subwoofer inalámbrico y que es compatible con el formato de sonido Dolby Atmos.

Esta barra de sonido alcanza una potencia de audio de 520W RMS a 5.1.2 canales y es compatible con Amazon Alexa, Google Assistant, Chromecast, AirPlay 2 y Spotify Connect. Cuenta con un amplio apartado de conectividad, permitiendo conectar la barra a otros dispositivos mediante HDMI 2.1, WiFi 6, Bluetooth 5.0 y entrada óptica de audio.

LG SP9YA

LG S77TY

En cambio, si lo que buscamos es algo reciente, la barra de sonido LG S77TY (467,14 euros) es un modelo bastante interesante que se ha lanzado en 2024. Viene con su propio subwoofer inalámbrico y, en este caso, estamos ante un modelo de diseño compacto.

La LG S77TY es una barra de sonido de formato compacto que ofrece una potencia de audio de 400W RMS a 3.1.3 canales. Es compatible con Dolby Atmos y DTS:X y se puede conectar a otros dispositivos externos mediante Bluetooth, HDMI y entrada óptica de audio.

LG S77TY

