Guía de Smart TVs para montar un cine en casa: tipos de paneles, características, diferencias y modelos recomendados

La tecnología evoluciona cada año, y si no estamos muy puestos en las novedades que han ido surgiendo en estos últimos años podemos quedarnos un poco atrás y no entender qué estamos comprando. Los televisores no son una excepción, y cada vez vemos más tipos de paneles (o tecnologías de panel) que conviene estudiarlos para conocer de primera mano qué es lo que necesitamos.

En Espinof llevamos un tiempo hablando de televisores, sus paneles y las tecnologías que podemos encontrar hoy en día, por lo que nos hemos tomado un momento para explicar qué ofrece cada uno, sus diferencias y si nos conviene o no explorar otras opciones.

Para explicar las diferencias en estos tipos de paneles hay que aclarar —o al menos nombrar brevemente— que en líneas generales existen tres tipos de panel: LCD, LED y OLED. Estos tres tipos de paneles son los que más solemos ver en las distintas tiendas. Algunos de ellos, como los paneles LCD, han ido evolucionando hasta dar como resultado en paneles QLED de Samsung y QNED y NanoCell de LG.

Principales tipos de paneles en televisores

Paneles LCD (Liquid Crystal Display).

Estos paneles son los que solíamos ver en televisores más antiguos, siendo los más comunes hasta la llegada de los paneles LED. Dejaron de utilizarse por su alto consumo energético dada la necesidad de tener que recurrir a una fuente de iluminación externa, aunque actualmente se han aprovechado para poder formar otro tipo de paneles, como los QLED, QNED y NanoCell.

Se caracterizan por contar con un número de píxeles de color que se colocan frente a una fuente de luz, encargándose así de variar esa misma fuente de luz para formar diferentes colores.

Paneles LED (Light-Emitting Diode).

A diferencia de los paneles LCD, aquellos LED no utilizan una fuente de luz, sino un sistema de retroiluminación basado en LEDs. Esto garantiza que los paneles LED puedan tener una mayor eficiencia energética, lo que disminuye su consumo. De igual forma, debido a la fuente de luz de los paneles LCD, aquellos televisores que cuentan con panel LED suelen ser más delgados.

Paneles OLED (organic light-emitting diode).

Estos paneles los encontramos en televisores de gama alta, ya que además de contar con especificaciones más "premium" sus precios suelen ser bastante más elevados. La característica más diferencial que podemos encontrar es que las celdas se iluminan a sí mismas (algo que se aleja de los paneles LCD), y se apagan cuando el televisor ha de mostrar colores negros.

Aquí es donde nace el característico eslogan de "el negro más puro" o "el negro más profundo", dependiendo de la marca. Si hacemos una comparación con los paneles LED y LCD, que utilizan una retroiluminación, los paneles OLED cuentan con un diodo emisor de luz en cada uno de los píxeles, alcanzando así mejores características de color, brillo y contraste.

Ahora bien, Samsung cambió este esquema en 2017 al presentar sus nuevos modelos QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode). Dentro de la categoría de paneles entrarían en los LCD al necesitar de una fuente de iluminación externa para generar imágenes, aunque es evidente que son una clara evolución respecto a los clásicos paneles LCD.

Samsung es la única marca que cuenta con estos paneles, aunque de forma esporádica podemos verlos en otras marcas. De igual forma, la evolución de los paneles QLED ha originado el nacimiento de los paneles Neo QLED, que suelen ofrecer mejores prestaciones tanto en imagen como en sonido al encontrarlos en televisores más caros.

Por su parte, LG también se sumó a esta vertiente de los paneles LCD mediante la presentación de sus propios paneles NanoCell, considerados actualmente como uno de los que mejor calidad de imagen pueden ofrecer. Aunque esto, como en todo, depende nuestra percepción, las tecnologías y equilibrado del panel.

Televisores recomendados en función de su panel y precio

Samsung CU7095 (LED)

De este mismo año podemos encontrar algún que otro televisor a muy buen precio. Un buen ejemplo de ello es el modelo Samsung CU7095 (desde 449,99 euros) de, en este caso, 55 pulgadas. Pertenece a la gama de entrada Crystal UHD y ofrece tanto una resolución 4K como una tasa de refresco de 60 Hz.

Por otro lado, dispone del Modo Director de Cine que solemos ver en otros televisores de la marca, es compatible con el formato de imagen HDR10+, dispone de la tecnología Q-Symphony y sus altavoces ofrecen una potencia de audio de 20W RMS. Además, su sistema operativo es Tizen viene con conectividad WiFi, HDMI (tres puertos), Bluetooth, Ethernet y USB (un puerto).

Samsung 55CU7095 Hoy en Amazon — 449,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LG NANO766QA (NanoCell)

Los televisores con panel NanoCell suelen tener un precio similar entre ellos, pero el que más popularidad ha tenido es el modelo LG NANO766QA (desde 499 euros). Se trata de un televisor con un diseño ultrafino que ofrece una mayor precisión de colores. Se trata de un televisor lanzado en 2022, y a día de hoy su precio no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un modelo de 55 pulgadas.

Viene con el procesador inteligente α5 Gen5 AI Processor 4K de LG y retroiluminación Direct LED. Entre sus tecnologías, incluye Modo Filmmaker, compatibilidad con HDR10 Pro, Dolby Digital, AI Sound Pro y unos tradicionales 20W de potencia entre sus dos altavoces. El sistema operativo es WebOS 22, el propio de la marca.

Xiaomi TV Q2 (QLED)

En la gama alta de Xiaomi también podemos encontrar televisores a muy buen precio. El más popular es el Xiaomi TV Q2 (desde 499 euros), un modelo muy completo que integra una pantalla QLED de, en este caso, 50 pulgadas. Uno de sus puntos fuertes es que es compatible tanto con Dolby Vision IQ como con Dolby Atmos.

Sus dos altavoces ofrecen conjuntamente una buena potencia de 30W RMS y su sistema operativo es Google TV, por lo que integra tanto Google Assistant como Chromecast. Por otro lado, este televisor dispone de una conectividad WiFi, Bluetooth, HDMI 2.1 (tres puertos), Ethernet y USB 2.0 (dos puertos).

Samsung Q77C (QLED)

De entre todos los televisores QLED de Samsung podemos rescatar algunos que tienen una excelente relación entre calidad precio. La smart TV Samsung Q77C (desde 649 euros) integra una pantalla de 55 pulgadas y, a diferencia de otros modelos, ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y dispone del Modo Director de Cine.

Por otra parte, sus altavoces ofrecen una potencia de audio de 20W RMS y son compatibles con Q-Symphony. El sistema operativo es nuevamente Tizen, dispone de Multi-View, viene con el asistente de voz Amazon Alexa y en su conectividad cuenta con WiFi, HDMI (cuatro puertos), Bluetooth 5.2 y Ethernet.

Samsung QN85C (Neo QLED)

En la gama alta de Samsung también hay algún que otro televisor con un precio que ha ido bajando con el paso del tiempo. Buena muestra de ello es la smart TV Samsung QN85C (desde 845 euros), que integra una pantalla Neo QLED de 55 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y viene con el Modo Director de Cine.

En este caso, sus altavoces ofrecen una gran potencia de 60W RMS y son compatibles con el formato de audio Dolby Atmos. Su sistema operativo es Tizen, integra el asistente de voz Alexa y en su conectividad tenemos diferentes opciones tanto por cable como inalámbricas: WiFi, Bluetooth 5.2, HDMI (cuatro puertos), Ethernet y USB (dos puertos).

LG OLED55C34LA (OLED)

En cuanto a los televisores OLED, la marca LG ha ido lanzando con el paso de los años una buena cantidad de modelos centrados en ofrecer la mejor calidad de imagen posible. Uno de los más recomendados (por precio y calidad) es la smart TV LG OLED55C34LA (desde 1.261,35 euros), que integra una pantalla OLED EVO de 55 pulgadas, es compatible con el formato de imagen Dolby Vision y disponde Modo Filmmaker.

Los altavoces que integra este televisor ofrecen una potencia de audio de 40W RMS y son compatibles con Dolby Atmos. Viene con el sistema operativo webOS 23 e integra el asistente de voz Alexa (es compatible con Google Assistant). Respecto a la conectividad, dispone de WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.0, HDMI (uno de ellos HDMI 2.1 y otro HDMI eARC) y USB 2.0 (tres puertos).

Philips 48OLED818/12 (OLED)

Philips es una marca que también tiene televisores a muy buen precio, pero una de las grandes diferencias es que suele implementar (dependiendo del modelo) su particular tecnología Ambilight. La smart TV Philips 48OLED818/12 (desde 1.090 euros) integra una pantalla OLED de 48 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, es compatible con Dolby Vision e incluye Ambilight.

Este televisor también destaca en su potencia de audio, ya que sus altavoces alcanzan los 70W RMS (además son compatibles con Dolby Atmos). Su sistema operativo es Google TV, integra el asistente de Google, es compatible con Amazon Alexa y en su conectividad dispone de WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.0, HDMI (cuatro puertos) y USB (tres puertos).

Imagen | Samsung, LG, Xiaomi, Philips

