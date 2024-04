Los mejores descodificadores para el televisor: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Aunque los televisores actuales no suelen tener ningún problema, aquellos antiguos es posible que necesiten de un descodificador (o decodificador) para poder tener los canales de televisión. Esto es algo que, en cierto modo, se ha "agravado" con el apagón de la TDT en definición estándar (generalmente conocida por las siglas SD).

El apagón implica que ahora podemos tener canales en alta definición (HD), pero también que muchos televisores, por ser antiguos, no pueden acceder a ellos al estar limitados a una resolución más baja. Por este mismo motivo, vamos a repasar qué necesitamos saber antes de comprar un descodificador y vamos a comentar cuáles son los mejores modelos actuales.

Qué tener en cuenta a la hora de comprar un descodificador

Por qué es necesario tener un descodificador

Un descodificador te permitirá poder acceder a una serie de canales de la TDT (Televisión Digital Terrestre). La TDT es una tecnología que permite difundir la señal de la televisón con ciertas mejoras respecto a la analógica. Actualmente hay muchas formas de acceder a canales de televisión (como por ejemplo Internet), pero esta se ha convertido en la estándar, además de ser completamente gratuita.

Por otro lado, aunque se haya efectuado a comienzos de este mismo año (2024), lo cierto es que el apagón no ha pillado —o no debería— por sorpresa. Estaba previsto para 2023, pero la fecha se ha atrasado para dar más tiempo a los usuarios de adaptarse al actual estándar.

Y no, no todos los televisores necesitan un descodificador. De hecho, si hablamos de forma general, todos los televisores lanzados posteriormente al 2009 cuentan con un descodificador integrado o simplemente cumplen con los requisitos del actual estándar. Por supuesto, hay excepciones, ya que es posible que el televisor sea compatible con resoluciones HD y el descodificador integrado no.

Requisitos para sintonizar la actual TDT en alta definición

Con todo ello, ¿cuáles son las especificaciones a las que se debe prestar atención a la hora de comprar un descodificador? En primer lugar, el descodificador debe contar con el receptor estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), que forma parte de los estándares de la industria europea para la transmisión de emisiones de televisión digital.

También es importante conocer que el descodificador ha de soportar la codificación de los canales HD, por lo que deben soportar el códec MPEG-4 AVC. Hasta el último apagón de la TDT se codificaban en MPEG-2 o H.264 para la emisión de canales en SD, pero ahora es necesario que el códec sea el más reciente.

Sabiendo esto, lo que recomendamos es ir un poco más lejos. Es interesante que un descodificador soporte la codificación H.265/HEVC, ya que de esta forma podremos estar preparados para cuando la resolución 4K o UHD sea el nuevo estándar. De hecho, RTVE ya ha comenzado con las emisiones en Ultra HD.

Los descodificadores recomendados para el televisor

Actualmente podemos encontrar muchos descodificadores a muy buen precio. Pero antes de lanzarte a por uno de ellos, recomendamos que compruebes si tu televisor o descodificador cumple con los actuales estándares. Para ello, basta con acceder al manual o buscar el modelo por Internet.

Además, debes saber que si finalmente vas a comprar un descodificador, es necesario que tu televisor cuente con un puerto HDMI para que pueda conectarse y así funcionar.

Edision Picco T265

Uno de los descodificadores más recomendados actualmente es el Edision Picco T265 (desde 24,90 euros) por muchas razones. Soporta el códec H265 (no ofrece una resolución 4K, sino Full HD) y dispone de memoria para 6.000 canales de televisión o radio.

Además de ello, cuenta con funciones de reproducción multimedia, permitiendo utilizar un pendrive o disco duro para reproducir contenido, y dispone de conectividad WiFi para utilizar algunas aplicaciones como YouTube.

Edision Picco T265

Digiquest Q90

Hay otras opciones que pueden ser interesantes más allá de funcionar para la TDT, como es el caso del descodificador Digiquest Q90 (desde 157,90 euros), que también funciona para la televisión por satélite.

Este descodificador es compatible con el códec HEVC o H.265 y ofrece una resolución 4K (2.160p). También puede grabar programas y dispone de algunas aplicaciones como la de Mediaset.

Digiquest Q90

Metronic 441625

Si lo que buscas es algo sencillo y, sobre todo, compacto, pocas opciones son tan interesantes como el modelo Metronic 441625 (desde 39,99 euros). Destaca principalmente en su diseño, ya que no es mucho más grande que un pendrive, pero también destaca por todo lo que ofrece.

El Metronic 441625 es un descodificador que soporta el estándar DVB-T2 y también el códec MPEG-4. No reproduce contenido en 4K, pero si hasta 1.080p, y dispone de tecla SOS para realizar una búsqueda de canales automática.

Qviart Dual Receptor

También hay algunos receptores que no se limitan a cumplir con su función, sino que dan un paso más allá ofreciendo una experiencia más completa. Es el caso del modelo Qviart Dual Receptor (desde 149,39 euros), uno de los más recomendables en su rango de precio.

El Qviart Dual Receptor es un descodificador muy completo. Viene con sistema operativo Android, por lo que se pueden instalar aplicaciones, aunque desde el Boot Menu se puede arrancar con sistema operativo Linux. Además, ofrece una resolución 4K y viene con un mando a distancia.

Qviart Dual Receptor

Edision Picco T265+

Un peldaño por encima del Edision Picco T265 podemos encontrar el Edision Picco T265+ (desde 32,92 euros), una versión actualizada y mejorada que ofrece algunas características y especificaciones interesantes para tener una experiencia más completa a un precio no mucho más elevado.

Este modelo "plus" también soporta el códec H265 y ofrece una resolución Full HD. Pero, además, cuenta con cuatro botones programables para el televisor —a diferencia del modelo estándar que sólo tiene uno—, dispone de conectividad por WiFi y USB para contenido multimedia y permite realizar copias de seguridad.

Edision Picco T265+

Imagen | Jens Kreuter y Erik Mclean en Unsplash, Edision, Digiquest, Metronic y Qviart

