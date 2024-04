Las mejores barras de sonido sin subwoofer inalámbrico: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Los televisores han evolucionado mucho en los últimos años, pero mientras vemos una mejora considerable en el apartado de imagen, podemos encontrar bastantes limitaciones en su apartado de audio. Por ello, cada vez vemos más barras de sonido que nos ofrecen una experiencia más completa, aunque con todos los modelos y marcas, tecnologías y tamaños disponibles en el mercado, muchas veces no sabemos qué es lo que mejor se ajusta a nuestras necesidades.

Es más que evidente que en estos últimos tiempos equipos como los home cinema se han visto desplazados por las barras de sonido, por lo que nos encontramos ante dispositivos "relativamente recientes". Por ello, y habiendo detallado los primeros pasos a seguir para elegir una barra de sonido, nos centramos ahora en qué tenemos que saber a la hora de comprar una barra de sonido sin subwoofer inalámbrico.

Nuestra selección de barras de sonido, de un vistazo

Qué tener en cuenta para elegir una barra de sonido sin subwoofer inalámbrico

Como en otros tipos de dispositivos y equipos electrónicos, lo primero es tener que claro lo que necesitamos. Para aclararlo, vamos a repasar todos los detalles y características que necesitamos conocer antes de decidirnos por un modelo u otro, para que así acertemos con nuestra barra de sonido ideal.

¿Son todas las barras de sonido iguales en tamaño y diseño?

Ante esta pregunta, la respuesta es no, al menos no siempre. Respecto al tamaño, podemos encontrar diferencias que harán que nuestra barra se adapte mejor a la diagonal de pantalla de nuestro televisor. Algunas se ajustan mejor a las televisores pequeños mientras que otras están pensadas para televisores de mayor tamaño. Lo que sí suelen tener todas en común es que encajan perfectamente a partir de las 43 pulgadas.

Aunque el diseño sea puramente estético, es importante mencionar que la mayor parte de barras de sonido tienen un acabado en color negro, pero también hay modelos en otros colores, como el gris o el blanco. Aquí la decisión es personal y depende de cómo queramos combinar el dispositivo con nuestra tele o con la decoración del salón.

La importancia de los formatos de sonido

¿Para qué necesitamos una barra de sonido? Dependiendo de cuál sea la respuesta, debemos priorizar qué características queremos que tenga la nuestra y los formatos de sonido cobran una gran importancia. Encontramos una gran diversidad de formatos y cada uno de ellos puede ofrecer una experiencia distinta, pero en general siempre podemos priorizar el sonido espacial o envolvente de los formatos más avanzados con el que nos aseguraremos una gran calidad de audio en cualquier tipo de contenido.

Dolby Audio. Este formato es exclusivo de los equipos de sonido y de las barras de sonido, y suponen un gran añadido para conseguir una experiencia más inmersiva. También es interesante porque cuenta con configuración automática de volumen y puede alcanzar un total de 7.1 canales. De cualquier forma, Dolby Atmos ha desplazado este formato por sus claras ventajas en lo que a calidad de audio se refiere.

Dolby Digital. En la gama baja, lo normal es que encontremos barras de sonido compatibles con el formato Dolby Digital, y es la que solíamos encontrar en gran parte de los equipos de sonido. Este formato ofrece una buena aproximación al formato Dolby Atmos, pero con una limitación a 5.1 canales, por lo que no alcanza ese sonido envolvente que muchos buscamos.

Dolby Digital Plus. Ante la gran variedad de barras de sonido que cuentan con Dolby Digital, Dolby comenzó a desarrollar el denominado Dolby Digital Plus. En este caso, encontramos una gran evolución al alcanzar los 7.1 canales y una mayor compatibilidad con dispositivos, lo que hace que incluso podamos encontrar este formato en televisores, dispositivos de Apple y hasta en sistemas operativos como Windows 10 o navegadores como Microsoft Edge.

Dolby True HD. Volviendo a la exclusividad de las barras de sonido y equipos de sonido, pero añadiendo en la ecuación a los reproductores, encontramos Dolby true HD. La gran diferencia con respecto a los demás formatos Dolby es que, además de alcanzar 7.1 canales con audio en alta definición, es un formato adaptable al futuro, ya que es capaz de alcanzar hasta 16 canales.

Dolby Atmos. Sin duda, el formato más buscado por prácticamente todos los usuarios es Dolby Atmos. Es el más famoso por el simple hecho de encontrarlo en las salas de cine, pero debemos conocer que ofrece una compatibilidad de dispositivos tan amplia que incluso vemos este formato en dongle como los Fire TV Stick. Además, Dolby Atmos es el único formato que puede reproducir hasta 128 sonidos a la vez, permitiendo distinguir cada uno de ellos y ofreciendo así una experiencia envolvente más completa.

Canales virtuales ¿Qué son y cuántos necesitamos?

Ya hemos mencionado que dependiendo del formato, tendremos un número diferente de canales, pero ¿realmente de qué estamos hablando? Los formatos de sonido están muy ligados a los canales virtuales y, por lo general, nos encontraremos con 2.0 o 2.1 canales en las barras de sonido más baratas y 5.1 o 7.1.2 canales en aquellas más caras.

Que una barra de sonido pueda procesar hasta 5.1 canales no significa que pueda recrear ese número. De hecho, en barras de sonido sin subwoofer inalámbrico, pocas veces vamos a ver que consigan alcanzar los 5.1 o 7.1.2 canales, ya que esta configuración es más fácil que pueda recrearse añadiendo altavoces adicionales o un subwoofer inalámbrico.

El objetivo de los canales virtuales no es otro que conseguir ofrecer una experiencia envolvente, y aunque no todas las marcas especifiquen en sus barras de sonido cuántos canales tienen, es importante que sepamos que cuantos más tengan mejor. Afortunadamente, muchos modelos permiten poder añadir altavoces adicionales, sean o no de la misma marca, lo que implica que en el futuro podamos adaptar la barra de sonido con una mayor amplitud de configuraciones y características.

La conectividad para adaptarse al futuro

La conectividad, como en cualquier dispositivo, es uno de los apartados más importantes a la hora de elegir una barra de sonido. Dependiendo de las opciones que ofrezcan, podremos conectar más o menos dispositivos, algo que es importante tener en cuenta de cara al futuro. Las más sencillas suelen contar con una entrada digital óptica y otra analógica, pero en la actualidad casi todas incluyen, al menos, conectividad por HDMI.

También es importante que conozcamos la existencia de HDMI ARC (Audio Return Channel), que permite poder enviar el sonido desde nuestro televisor a la barra de sonido, y HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), que ofrece una mayor capacidad para ampliar la velocidad de transferencia de pistas de audio multicanal.

Pero no sólo vemos puertos HDMI en las barras de sonido. En algunos modelos podemos encontrar otras opciones de conectividad inalámbrica, como Bluetooth o WiFi. En aquellas más completas, y caras, podemos encontrar ambas, pero lo normal es que sólo incluya una de ellas y más comúnmente la primera.

Potencia de sonido

Uno de los objetivos de las barras de sonido es lograr una mayor potencia de audio, ya que es una de las limitaciones de los televisores. No todas las marcas especifican cuál es la potencia, medida en vatios (W), que puede alcanzar un determinado modelo, pero normalmente las marcas detallan tanto la potencia en sus picos más altos como su potencia real (RMS).

Al hablar de barras de sonido sin subwoofer inalámbrico, las limitaciones son más que evidentes. Lo normal es encontrarnos con potencias entre 30 y 100W. Por supuesto que cuanto más mejor, pero aquí ya entramos en una necesidad personal, y todo depende de dónde queramos instalar la barra de sonido. Si queremos instalarla en un salón con grandes dimensiones, nos conviene apostar por una mayor potencia.

Algunos de los mejores modelos de barras de sonido sin subwoofer inalámbrico que podemos encontrar en el mercado

Sharp HT-SB110

En el terreno de barras de sonido, Sharp es una de las marcas que más destacan por ofrecer precios bastante económicos. La HT-SB110 (desde 75,16 euros) es una buena barra de sonido de gama de entrada para los que estamos indecisos sobre si de verdad necesitamos este tipo de dispositivos o no.

La barra de sonido Sharp HT-SB110 es interesante porque puede alcanzar una potencia RMS de 90W con picos de hasta 200W. Es compatible con el formato Dolby Digital a 2.0 canales, incluye varios modos de configuración de sonido y cuenta con diferentes opciones de conectividad, limitadas a Bluetooth, HDMI ARC y entrada auxiliar. Además, debido a su longitud de 80 centímetros, podemos colocarla junto a casi cualquier televisor.

LG DSP2W

LG tiene un buen catálogo de barras de sonido, y aunque esté más centrada en aquellas con subwoofer inalámbrico, también encontramos otras más sencillas con un precio más ajustado, como es el caso del modelo DSP2 (desde 144,43 euros).

De forma similar a la barra de sonido Sharp, esta de LG logra alcanzar una potencia RMS de 100W, aunque en esta ocasión encontramos una configuración de 2.1 canales. También tenemos compatibilidad con el formato Dolby Digital y opciones de conectividad tanto inalámbrica como por cable, como Bluetooth 4.0, HDMI ARC y entrada óptica.

LG DSP2 2.1 Hoy en Amazon — 144,43 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Bose TV Speaker

De todos es sabido que Bose es una de las marcas que mejor calidad de sonido ofrece en sus dispositivos, y esta compacta barra de sonido TV Speaker (desde 249 euros) no es la excepción. En este caso, nos encontramos con un diseño elegante y unas características interesantes para montar un cine en casa.

Este modelo de Bose viene con una tecnología fundamental para ver una película o serie: diálogos nítidos. Pese a que la marca no especifica la potencia de sus altavoces, ofrece una gran calidad para su diseño tan compacto; aunque, eso sí, permite añadirle un subwoofer inalámbrico de la marca (se vende por separado). Incluye conectividad Bluetooth y HDMI ARC y sus dimensiones son de 10,2 centímetros de largo, por lo que se puede instalar junto a casi cualquier televisor independientemente de su tamaño.

Samsung HW-S60B/ZF

Al igual que ocurre en el terreno de los televisores, Samsung también tiene un gran catálogo de barras de sonido, y modelos como el HW-S60B/ZF (desde 249,99 euros) son interesantes por su precio. Además de tratarse de una barra de sonido compacta, integra tecnologías más habituales en aquellas que vienen acompañadas de un subwoofer inalámbrico.

Con esta barra de sonido damos un salto en calidad de audio, ya que con sus siete altavoces alcanza los 5.0 canales. También tenemos compatibilidad con Dolby Atmos inalámbrico y Dolby Digital Plus, diferentes modos de sonido, Q-Symphony y Tap Sound. Por otro lado, sus dimensiones son de 90 centímetros de largo y es compatible con Alexa, el Asistente de Google y AirPlay2. Además, es el primer modelo de la lista que incluye WiFi, además de Bluetooth, HDMI ARC y entrada óptica.

Bose Smart Soundbar 900

Si nuestro presupuesto nos lo permite, podemos encontrar otras barras de sonido más caras y con mejores características. En barras de sonido sin subwoofer inalámbrico tenemos la Bose Smart Soundbar 900 (desde 823,30 euros) de la gama alta de la marca.

¿Qué es lo que justifica su precio? Además del reconocimiento de la marca en calidad de audio, este modelo en concreto es compatible con Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD y Dolby Digital Plus. También incluye Voice4Video para controlar el televisor, la barra de sonido o reproductor multimedia con la voz, es compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google, y respecto a la conectividad nos encontramos con HDMI eARC, Bluetooth, WiFi y entrada óptica. En este caso, sus dimensiones son de 104,5 centímetros de largo.

Bose Smart Soundbar 900 Hoy en Amazon — 823,30 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imagen | Sharp, LG, Bose, Samsung

