Smart TVs OLED o QLED: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Hoy en día solemos tener más de un televisor en casa, pero normalmente es el del salón el que mejores prestaciones queremos que tenga. Si recurrimos a la gama alta de las marcas, aquí podemos tener una gran duda: ¿televisor OLED o QLED? Son muchas las diferencias que podemos encontrar en cada uno de los televisores con estas tecnologías de panel, y a diferencia de la creencia popular: no, los televisores OLED no son mejores que los QLED. Al menos, no en todo.

Si bien es cierto que tener un televisor OLED o QLED dará como resultado a una gran experiencia de uso, es posible que debamos decantarnos ante un determinado tipo de pantalla u otra, sobre todo si estamos buscando algo en concreto. Para ello, vamos a explicar los aspectos más importantes de cada tecnología de panel.

Ventajas de los paneles QLED

Nivel de brillo y luminosidad. Una de las principales ventajas de la tecnología QLED es el nivel de brillo y luminosidad que pueden alcanzar las pantallas, superando con creces a la tecnología OLED. Esto, en la práctica, podemos notarlo en aquellos momentos o en determinadas habitaciones donde la pantalla del televisor esté expuesta a la luz solar.

Una de las principales ventajas de la tecnología QLED es el nivel de brillo y luminosidad que pueden alcanzar las pantallas, superando con creces a la tecnología OLED. Esto, en la práctica, podemos notarlo en aquellos momentos o en determinadas habitaciones donde la pantalla del televisor esté expuesta a la luz solar. Vida útil del televisor. Es bien conocido que las pantallas OLED pueden quemarse al dejar una imagen estática durante un periodo prolongado de tiempo, y aunque esta tecnología de panel ha evolucionado con el tiempo, no está exenta de este problema. En cambio, en las pantallas QLED no es tan habitual encontrar quemaduras, dando así como resultado a una mayor vida útil. Aunque, por supuesto, puede depender mucho del uso que le demos al televisor.

Mayor volumen de color y menor saturación. Otra de las ventajas de las pantallas QLED frente a las OLED es la capacidad para reproducir un 100% de volumen de color. Esto es algo que ha asegurado Samsung durante años, aunque es más efectivo en la teoría que en la práctica, ya que depende del calibrado y otra serie de factores que pueden determinar si cumple o no con lo prometido.

Ventajas de los paneles OLED

Negros más puros o profundos. Una de las ventajas más claras debido a la composición de las pantallas OLED es que con capaces de mostrar colores negros más profundos. Aunque no quiere decir que el resultado sea mejor, el hecho de que los LEDs puedan apagarse para mostrar estos colores supone una diferencia enorme. Por su parte, la tecnología QLED necesita de una fuente externa para mostrar las imágenes, por lo que es más difícil alcanzar el mismo resultado (aunque actualmente se acerca bastante).

Una de las ventajas más claras debido a la composición de las pantallas OLED es que con capaces de mostrar colores negros más profundos. Aunque no quiere decir que el resultado sea mejor, el hecho de que los LEDs puedan apagarse para mostrar estos colores supone una diferencia enorme. Por su parte, la tecnología QLED necesita de una fuente externa para mostrar las imágenes, por lo que es más difícil alcanzar el mismo resultado (aunque actualmente se acerca bastante). Mayores ángulos de visión . Hay muchos televisores LED y QLED que ofrecen buenos ángulos de visión, pero aquí los que ganan son los OLED. Esta es una característica importante, sobre todo, si vamos a instalar el televisor en una habitación amplia, ya que son capaces de mostrar una mejor calidad de imagen casi independientemente del lugar donde nos encontremos.

. Hay muchos televisores LED y QLED que ofrecen buenos ángulos de visión, pero aquí los que ganan son los OLED. Esta es una característica importante, sobre todo, si vamos a instalar el televisor en una habitación amplia, ya que son capaces de mostrar una mejor calidad de imagen casi independientemente del lugar donde nos encontremos. Grosor del televisor . Debido a la fuente de luz externa de los televisores QLED, por norma general aquellos con tecnología OLED suelen ser más delgados. Pero la cosa ha cambiado, ya que muchos de los televisores actuales de, por ejemplo, Samsung presentan un grosor muy delgado.

. Debido a la fuente de luz externa de los televisores QLED, por norma general aquellos con tecnología OLED suelen ser más delgados. Pero la cosa ha cambiado, ya que muchos de los televisores actuales de, por ejemplo, Samsung presentan un grosor muy delgado. Un menor tiempo de respuesta e input lag. El tiempo de respuesta no es algo en lo que todo el mundo suele fijarse a la hora de comprar un televisor, pero es interesante conocer que, aunque las pantallas QLED consiguen mantenerse entre los 2 y 8 ms, los televisores OLED reducen esa cifra hasta los 0,1 ms. De igual forma, el input lag, que está más pensado para videojuegos, suele ser menor en los televisores OLED, aunque en los últimos años hemos notado una gran evolución en los televisores de Samsung.

Con todo ello, es complicado decidir si los televisores OLED son mejores que los QLED o viceversa, debido a que tendríamos que comparar modelos de forma individual para sacar conclusiones. De igual forma, nunca debemos fijarnos solo en la tecnología de pantalla, sino en el conjunto del televisor, ya que hay tecnologías o especificaciones que pueden marcar completamente la diferencia.

Además, hay otros televisores que han entrado en la ecuación, aquellos que cuentan con tecnología de pantalla Neo QLED. Desde 2021 Samsung ha ido lanzando algunos modelos bastante interesantes, que vienen a mejorar a los QLED y a acercarse a los OLED. Y, ¿en qué se diferencian realmente? Básicamente integran un nuevo procesador y añaden los denominados MIni LED para reducir la retroalimentación, entre otras cosas.

Algunos de los mejores televisores QLED y OLED

Hisense TV A7KQ

Hisense tiene un buen catálogo de televisores que, por lo general, suelen destacar por su excelente relación entre calidad precio. La smart TV Hisense TV A7KQ (desde 407,15 euros) integra una pantalla QLED de 55 pulgadas con panel VA, ofrece ángulos de visión de 178º y una tasa de refresco de 60 Hz y es compatible con Dolby Vision.

Viene, además, equipada con un par de altavoces que ofrecen conjuntamente 20W de potencia RMS y son compatibles con Dolby Atmos. Por otra parte, su sistema operativo es VIDAA U6 (el propio de la marca) y dispone de conectividad por WiFi, HDMI 2.0 (tres puertos VRR), Bluetooth 4.2 y un puerto USB 3.0.

Xiaomi TV Q2

A lo largo de los años Xiaomi también ha lanzado algunos televisores que se han convertido en superventas por dos razones: la calidad y el precio. En su gama alta nos encontramos con la smart TV Xiaomi TV Q2 (desde 499 euros), un modelo completísimo que integra, en este caso, una pantalla QLED de 50 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 60 Hz, ángulos de visión de 178º en horizontal y vertical y es compatible con Dolby Vision IQ.

También viene equipado con un par de altavoces que ofrecen una potencia conjunta de 30W RMS y que son compatibles con Dolby Atmos. Por otra parte, su sistema operativo es Google TV, por lo que viene con Google Assistant y Chromecast integrados, y en la conectividad tenemos tanto Bluetooth y WiFi como HDMI 2.1 (tres puertos), USB 2.0 (dos puertos) y Ethernet.

Samsung Q77C

Subiendo un poco el precio podemos encontrar algunos televisores de Samsung bastante interesantes por sus actuales precio. Una de las mejores opciones es la smart TV Samsung Q77C (desde 649 euros) que integra una pantalla QLED de 55 pulgadas y que ofrece tanto una tasa de refresco de 120 Hz como Modo Director de Cine exprimir al máximo la calidad de las películas y series.

Además de ello, nos encontramos con unos altavoces que ofrecen una potencia de 20W RMS compatibles con Q-Symphony. Su sistema operativo es Tizen (el propio de la marca), integra el asistente de voz Amazon Alexa y dispone de Multi-View y conectividad por WiFi, Bluetooth 5.2, cuatro puertos HDMI y Ethernet.

Samsung QN85C

Un escalón por encima, y abordando los televisores de la gama alta de Samsung, a día de hoy podemos encontrar algunos modelos de 2023 a muy buen precio. Buen ejemplo de ello es la smart TV Samsung QN85C (desde 764,15 euros), un modelo que integra una pantalla Neo QLED de 55 pulgadas y que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y ángulos de visión bastante amplios y viene con el característico Modo Director de Cine.

En este caso, viene equipada con altavoces que ofrecen una potencia de 60W RMS y que son compatibles con Dolby Atmos. Su sistema operativo también es Tizen, viene con Amazon Alexa integrada y en su conectividad tenemos tanto conexión por WiFi como Bluetooth 5.2, HDMI (cuatro puertos), USB (dos puertos) y Ethernet.

Philips 48OLED818/12

Son muchas las personas que se han interesado en Philips durante estos últimos años, en gran medida por su particular tecnología Ambilight. La marca cuenta con un buen catálogo de televisores, y en su gama alta podemos encontrar el modelo Philips 48OLED818/12 (desde 1.090 euros) que integra una pantalla OLED de 48 pulgadas y que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, compatibilidad con Dolby Vision y, por supuesto, viene con Ambilight.

Sus altavoces ofrecen una gran potencia de 70W RMS y son compatibles con Dolby Atmos. Su sistema operativo es Google TV, viene con el asistente de Google integrado y funciona con Amazon Alexa. Además, en su conectividad nos encontramos con WiFi, Bluetooth 5.0, HDMI 2.1 (cuatro puertos), USB (tres puertos) y Ethernet.

LG OLED55C34LA

Pero, sin duda, LG concentra algunos de los mejores televisores con tecnología de panel OLED, siendo la smart TV LG C34LA (desde 1.249 euros) actualmente una de las más recomendables tanto por su precio como por la calidad que ofrece. Este televisor integra una pantalla OLED EVO de, en esste caso, 55 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y es compatible tanto con Dolby Vision como con el modo Filmmaker. Además, dispone de un total de 10 modos de configuración de la imagen.

Por otro lado, viene equipada con altavoces que ofrecen una potencia de 40W RMS y son compatibles con Dolby Atmos. Su sistema operativo es webOS 23 (el propio de la marca), integra el asistente de voz Alexa, es compatible con Google Assistant y en la conectividad nos encontramos con cuatro puertos HDMI (uno de ellos HDMI 2.1 y otro HDMI eARC), tres puertos USB 2.0, WiFi, Ethernet y Bluetooth 5.0.

Samsung S93C

Samsung, además de sus televisores con pantalla QLED o Neo QLED, también cuenta con algunos modelos con tecnología de panel OLED. Uno de los más recomendados —y de los más interesantes— es la smart TV Samsung S93C (desde 1.299,99 euros), cuya pantalla OLED es de, en este caso, 55 pulgadas y ofrece una tasa de refresco de 120 Hz. Además, dispone de Modo Director de Cine y esta misma pantalla es antirreflejos.

Respecto al apartado de audio, nos encontramos con unos altavoces que ofrecen una potencia de 40W RMS y son compatibles con Dolby Atmos. Su sistema operativo es Tizen, cuenta con Multi-View con capacidad de dos pantallas y en su conectividad tenemos HDMI (cuatro puertos), USB (dos puertos), WiFi, Ethernet y Bluetooth 5.2.

