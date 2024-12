645 millones y subiendo. La serie de 'Star Wars' que ha roto récords y es más cara que cualquier película de la mítica saga de ciencia ficción

En Disney no reparan en gastos en todo lo referente a la saga Star Wars, pero seguro que nadie esperaba que 'Andor' fuese a batir récords de inversión. Es cierto que su primera temporada fue aclamada por la crítica, pero también que sus audiencias no fueron precisamente estelares. Sin embargo, el gasto en la segunda tanda de episodios no se ha visto para nada afectado por ello.

Desde Forbes informan de que Disney gastó 290,9 millones de dólares en la temporada 2 de 'Andor' solamente en 2023 y hasta el día 22 de noviembre de ese año. Una auténtica barbaridad, porque además el rodaje arrancó en noviembre de 2022, se paralizó en verano de 2023 y luego se retomó ya en enero de 2024.

Más cara que cualquier película

Esos 290,9 millones hacen que el gasto hecho por Disney hasta entonces en 'Andor' ascienda hasta los 645 millones de dólares, cifra que le hace superar con creces a la inversión realizada en cualquier película de la franquicia. Que se sepa, la que requirió un mayor gasto fue 'El despertar de la fuerza', cuyo presupuesto oficial fue de 447 millones, pero el gasto real fue de 533,2 millones. A eso luego hay que restarle todos los beneficios fiscales a los que tuvo acceso Disney.

Eso si, en lo referente al gasto anual 'El despertar de la fuerza' se tiene que contentar con la segunda posición en el apartado de películas con 243,8 millones invertidos en 2016. El primer puesto pertenece a 'Los últimos jedi' con 280,7 millones de dólares.

Si tenéis dudas de cómo es posible tener acceso a una información que los estudios suelen preferir mantener en secreto, eso se debe a que las producciones rodadas en Reino Unido reciben de vuelta hasta un 25,5% del dinero invertido por parte del gobierno británico. Y una de las reglas para conseguirlo es compartir todos los datos referentes a los gastos hechos.

Por cierto, en estos gastos no se incluye la inversión hecha en marketing -de esos no hay que informar al gobierno británico porque el estudio no iba a recibir nada de vuelta-, por lo que a esos 645 millones todavía habría que sumar unos cuantos más.

La temporada 2 de 'Andor' se estrena el 22 de abril de 2025.

