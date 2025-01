El actor de Armando quiso cambiar el final de 'Betty la fea' por miedo a la ira de los fans. Años más tarde el reboot le ha dado la razón

Tras un recorrido de 336 episodios, los fans de 'Betty la fea' recuerdan con cariño el final de la telenovela. Tras muchos roces, peleas, inseguridades y acercamientos, Armando y Betty acaban juntos en el que para muchos es el único final con sentido de la serie.

Esto ocurrió en contra de la voluntad del mismísimo actor detrás de Armando, Jorge Enrique Abello, quién de hecho trató de convencer a Fernando Gaitán para cambiar el final de la serie. En su opinión, Betty debería haber acabado con Michel, el amable galán francés que Beatriz conoce en un evento de moda, y que rápidamente ganó puestos como pretendiente para la audiencia.

En un encuentro con fans, Abello recuerda cuáles fueron sus palabras a Gaitán: "Me iban a linchar, la gente estaba tan brava por como me había portado con Betty, entonces fui a la oficina de Fernando y le dije 'deja que se vaya con el francés, él es perfecto, es rubio, delgado, la ama. Si yo salgo a la calle me linchan'".

Ciertamente, no todos los fans estaban a favor de la decisión de quedarse con Armando. A lo largo de toda la serie su futuro marido da numerosas razones por las cuáles no es precisamente el hombre ideal, decepcionándola una y otra vez. Por contra, el francés parecía un hombre más bueno para ella, estando enamorado de ella desde el principio y llegando a hacerle incluso una propuesta para trabajar juntos.

El reboot tiene otra opinión sobre la famosa pareja

Las palabras de Abello no convencieron a Gaitán, y el final de la serie es, según el creador, la gran promesa que le hizo a los fans: con la gran boda entre Armando y Betty. Su matrimonio continuó después en la poco conocida secuela llamada 'Ecomoda', pero alcanzó nuevas cotas en el reciente reboot de Amazon.

Es curioso que Abello ya se cuestionase la decisión de Gaitán hace años, porque es precisamente la problemática de la que parte el reboot. ¿Hizo bien Betty en quedarse con Armando? Gran parte de la nueva temporada consiste en sacudir el status quo de la pareja hasta los cimientos y ponerlos al borde del divorcio. Las causas, las mismas que llevamos viendo desde 1999, Armando podrá querer a Betty, pero eso no justifica que siga traicionando su confianza una y otra vez. Si se atreverán del todo a girar la narrativa y reivindicar el individualismo de Betty o son solo jugueteos a favor del melodrama para que en última instancia acaben juntos de nuevo, aún está por ver en nuevas temporadas.

En Espinof | El director de la nueva 'Betty la fea' tiene muy clara su escena favorita de la secuela. Opina que la historia siempre ha sido un drama

En Espinof | 'Betty la fea' tuvo un ambicioso crossover de telenovela gracias a una actriz brasileña. Y eso que se trató de una sustitución de última hora