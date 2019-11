Apple TV+ confía en Shyamalan y renueva 'Servant' por una temporada 2 antes de su estreno

El jueves que viene, Apple TV+ estrenará 'Servant' serie de tinte sobrenatural creada por Tony Basgallop y respaldada por M. Night Shyamalan como productor ejecutivo y director del primer episodio. YA la plataforma le ha convencido lo suficiente la propuesta y ha decidido renovar el drama por una segunda temporada.

'Servant' está descrito como un thriller sobrenatural sobre una pareja (interpretada por Toby Kebbell y Lauren Ambrose) que, tras tener un bebé y sufrir una terrible tragedia, empiezan a ser angustiados por una fuerza misteriosa y desconocida.

No es la única serie que ha renovado Apple. De hecho va camino del pleno ya que en los últimos días hemos sabido de que han encargado sendas segundas temporada para 'Para toda la humanidad', 'See' y 'Dickinson', mientras que 'The Morning Show' ya fue tenía esas dos temporadas de antemano.

Por otro lado, esta confianza que está teniendo Apple con sus series no parece corresponder a la tibia recepción que estas están teniendo. Las estrenadas hace tres semanas apenas están teniendo mucha conversación alrededor y la sensación general es que todas son series correctas pero bastante prescindibles, lo cual no ayuda a una marca especializada en causar necesidad de que compremos todo lo suyo.