"Básicamente estamos haciendo ocho películas". Maya Hawke promete una temporada 5 de 'Stranger Things' más larga que un día sin pan

Tengo un gran problema con las series: a no ser que tengan un formato breve, como es el caso de 'The Bear' y sus episodios condensados en píldoras de, salvo excepciones, 30 minutos, se me hace particularmente cuesta arriba enfrentarme a una nueva temporada. Es por esto que, después de escuchar las últimas declaraciones de Maya Hawke sobre la temporada 5 de 'Stranger Things', la pereza se ha apoderado de mi.

Long Things

La actriz ha hablado en Podcrushed sobre la tanda final de capítulos del que, probablemente, sea el gran show estandarte de Netflix. Esta constará de ocho episodios que, según Hawke, podríamos definir como "ocho películas".

“Lleva mucho tiempo escribir cada temporada y mucho tiempo rodarlas. Básicamente estamos haciendo 8 películas”.

Estas palabras invitan a pensar en una temporada similar al cierre de la cuarta, cuyos capítulos siete, ocho y nueve tuvieron duraciones de 98, 85 y casi 150 minutos respectivamente. Pero, por supuesto, la cantidad ingente de metraje que se nos viene encima podría estar justificada, ya que los hermanos Duffer han prometido que la traca final dará todas las respuestas que han quedado en el aire sobre el Upside Down.

De hecho, los showrunners han asegurado tener desde la primera temporada un documento de 25 páginas que desgrana la mitología y los entresijos del Upside Down y del que, según deja caer Ross Duffer, darán buen uso en su último viaje a Hawkins.

“Lo único en lo que no profundizamos en el volumen 2 [de la temporada 4] es en la mitología del Upside Down. La insinuamos. Estoy seguro de que alguien en Reddit podría atar cabos, pero la temporada 5 se basa realmente en dar muchas de esas respuestas sobre el Upside Down".

Esperemos que, tal y como me ocurrió con su predecesora, empiece a ver la quinta temporada de 'Stranger Things' con una pereza inmensa que, progresivamente, se traduzca en entusiasmo. Para comprobarlo aún queda una larga temporada; probablemente hasta bien entrado 2025.

