'Carnival Row' renueva por una segunda temporada y Amazon presenta un nuevo tráiler de su fantasía victoriana

Esta misma mañana os hemos informado sobre la escabechina que Amazon ha llevado a cabo sobre su parrilla de producciones seriéfilas, y que ha supuesto la cancelación de obras como la 'Demasiado viejo para morir joven' de Nicolas Winding Refn. Pero no todo son malas noticias porque los reajustes han traído bajo el brazo alguna que otra renovación.

De vuelta a la fantasía victoriana

Junto a la quinta temporada de 'The Expanse', puede que el anuncio más destacado sea el que alude a 'Carnival Row', que continuará durante un año más con su fantasía victoriana protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevigne, ambientada en un mundo habitado por criaturas mitológicas que está siendo invadido por el ser humano.

La serie, producida por el propio Bloom, Marc Guggenheim —'Arrow'—, Rene Echevarria —'The 4400'—, Jon Amiel —'Copycat'— y Travis Beacham —'Pacific Rim'—, está basada en un proyecto de este último, titulado 'A Killing on Carnival Row' que entró en la blacklist 2005 con los mejores guiones no producidos.

A falta de más detalles sobre la segunda temporada de 'Carnival Row', os dejamos con su teaser tráiler, que además de dejar unas cuantas pistas sobre lo que nos espera, fija la fecha de estreno para el fin de semana del próximo día del trabajo norteamericano —el 2 de septiembre—.