Channing Tatum produce 'The Maxx', una nueva adaptación del cómic de culto en acción real

Channing Tatum y Roy Lee se han unido como productores para adaptar el cómic de culto de Sam Kieth 'The Maxx' en una película o serie a través de sus respectivas productoras Free Association y Vertigo Entertainment. Según informa The Hollywood Reporter, ambos estarían en busca activa de escritores y cineastas para encontrar la versión correcta del proyecto.

El mendigo superhombre onírico

Después de dejarse la piel infructuosamente para llevar a Gámbito a la gran pantalla, Tatum busca un proyecto de superhéroes y aunque no hay nada en la mesa, su físico cuadra con el corpulento personaje morado. Los tebeos fueron ya adaptados en 1995 en la serie de Oddities de MTV durante 13 episodios y, convirtiéndose en un éxito de culto junto a 'The Head' y 'Aeon Flux', algunas de las series que hicieron que la MTV fuera lo más "cool" de los 90.

Image Comics lanzó la serie original de novelas gráficas a principios de la década de los 90, que siguían a un hombre que aparece tanto en el mundo real como en una realidad alternativa llamada The Outback. En el mundo real, es un hombre sin hogar que vive en una caja. En el Outback, él es un poderoso ser enmascarado que protege a La reina de la jungla, la cual es una trabajadora social llamada Julie Winters, que suele para ayudar al hombre sin techo, sin saber que existe la realidad alternativa y está ejerciendo una influencia peligrosa en su vida.

También producirán el propio Kieth, uno de los primeros artistas que trabajaron en el cómic de DC 'The Sandman', que lanzó la carrera de Neil Gaiman, junto a Tal Vigderson, Reid Carolin y Peter Kiernan. 'The Maxx' se uniría al grueso de adaptaciones de Image, principalmente lideradas por 'The Walking Dead', 'Spawn', 'El monje' (sí, la de Chow Yun-Fat), 'Happy' o 'Powers'.