'La chica de nieve' hace historia en Netflix y se convierte en la serie número 1 mundial de la plataforma

El estreno de 'La chica de nieve' en Netflix se saldó con el mejor lanzamiento de una serie española desde que la plataforma ofrece datos. Un éxito impresionante que ahora ha ido incluso a más, pues la semana pasada fue la serie número 1 de Netflix a nivel mundial, incluyendo incluso todas aquellas habladas en inglés.

Éxito indiscutible

La adaptación de la novela de Javier Castillo sumó 50,24 millones de horas reproducidas entre el 30 de enero y el 5 de febrero de este 2023, siendo con creces la serie no hablada en inglés más vista de la plataforma durante esos días. Y si nos fijamos en las ficciones habladas en inglés, 'La chica de nieve' también se impone de forma holgada a 'Agencia Lockwood' y sus 39,42 millones de horas.

Es cierto que se trata de una semana en la que 'La chica de nieve' no ha tenido que competir con ningún bombazo y que los datos que ha conseguido no le darían para llegar al número 1 en la mayoría de semanas, pero eso no quita ni un ápice de mérito a la proeza conseguida por la serie protagonizada por Milena Smit. Además, recordemos que solamente cuenta con seis episodios, lo cual hace que luzca menos con la métrica actual utilizada por Netflix.

La gran duda ahora está en saber cuándo se anunciará su renovación por una segunda temporada. Material para hacerla ya tienen y su éxito resulta indiscutible, por lo que raro será que no se haga oficial más temprano que tarde. Y es que no se entendería lo contrario, pues es cierto que la ha promocionado como una miniserie, pero Castillo ya continuó en su momento la historia de Miren con la novela 'El juego del alma'.

