'Cowboy Bebop': Netflix lanza el primer vistazo y la fecha de estreno de la adaptación en imagen real del aclamado anime

La segunda jornada de la Semana Geek de Netflix nos ha dejado novedades como un vídeo del rodaje de 'The Sandman' o el anuncio de cuándo podremos ver la segunda temporada de 'Locke & Key'. Personalmente me ha llamado más la atención que la plataforma haya lanzado un primer vistazo y puesto fecha al estreno -otoño de este 2021- de la esperada adaptación en imagen real de 'Cowboy Bebop'.

Netflix ha apostado para la ocasión por un vídeo alrededor de los tres grandes protagonistas de la función, tomando como reclamo adicional el tema 'Tank' que sonaba en la cabecera de la serie original de Hajime Yatate. Una elección que ha servido también para desvelar que la serie de Netflix contará con música de Yoko Kanno, también compositora del anime.

Estrenada en 1998, 'Cowboy Bebop' cuenta la historia de un improbable equipo de cazarrecompensas formado por Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine, Ed y el perro Ein que dedica sus días a dar caza a delincuentes espaciales.

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed...Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6