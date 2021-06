'The Sandman': Netflix revela un primer vistazo al rodaje de la adaptación del mítico cómic presentado por el propio Neil Gaiman

Netflix ahora está en pleno rodaje de la muy esperada adaptación de los cómics 'The Sandman' de Neil Gaiman en forma de serie, que sigue a las personas y los lugares afectados por Morfeo, el Rey de los Sueños, mientras repara los errores cósmicos y humanos que cometió durante su vasta experiencia. existencia. Ya habíamos informado sobre el reparto de la misma, pero ahora tenemos las primeras imágenes detrás de las cámaras.

Ahora Netflix acaba de compartir una mirada tras la cámara con el autor y productor ejecutivo Neil Gaiman, quien nos conduce por el escenario y los lujosos decorados de su adaptación en el video a continuación, sacado directamente de la Semana Geeked de la plataforma.

Go behind the scenes with @Neilhimself for a sneek peek at the production of The Sandman. #GeekedWeek pic.twitter.com/n3EQebWz5C