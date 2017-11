El majestuoso tráiler de 'Crisis on Earth-X' presenta a las versiones nazi de Arrow y Supergirl

Solo falta una semana para que podamos ver el ya "casi" tradicional cruce de todas las series de superhéroes que lleva adelante The CW. Green Arrow, Flash, Supergirl, Canario Negro, Detective Marciano, Mr. Terrific, Átomo, Captain Cold y un largo etcétera tendrán que detener una gran amenaza de villanos nazis en 'Crisis on Earth-X', el crossover del que ya tenemos el tráiler.

Durante dos noches, comenzando con el tándem de 'Supergirl' (Parte 1) y 'Arrow' (Parte 2) el 27 de noviembre y 'The Flash' (Parte 3) y 'Legends of Tomorrow' (Parte 4) al día siguiente, The CW presentará estas crisis en las que Tierra 1, la principal del "Arrowverso", es invadida por metahumanos de Tierra-X, realidad paralela donde los nazis ganaron la guerra y la mayor parte de lo que "aquí" conocemos como héroes allí están al servicio del Führer.

Todo esto durante la boda de Barry Allen y Iris West, a la que está invitada la plana mayor de los héroes cuando se verán ante sus reversos oscuros en un cruce que tiene una duración, por cierto, bastante mayor que la recién estrenada 'Liga de la Justicia'. El tráiler ya de por sí emociona y deja ver a Overgirl, al Flash reverso y a algún que otro más, incluyendo un primer vistazo a Russell Tovey como El Rayo, que debuta en este cruce.

Cómo ver el crossover de The CW en España

Me gustaría dedicar unas pocas líneas al gran problema que tenemos los teléfilos españoles para ver, por vías completamente legales, este crossover tal y como The CW lo ha planificado. Está claro que con la atención y primura con la que las cadenas de pago están tratando la mayoría de series no nos podemos quejar demasiado. En el caso del cuarteto de series de superhéroes la distancia entre estreno en España y en USA son de apenas unos días.

Concretamente HBO España estrena tanto 'Supergirl' como 'Legends of Tomorrow' al día siguiente de su estreno en The CW. Algo más tenemos que esperar para ver 'Arrow', con una diferencia de unos diez días (se emite los viernes en SyFy). El punto de la discordia lo tenemos en 'The Flash', cuya cuarta temporada no ha sido estrenada todavía en TNT. La cadena anunció que estrenará la serie del velocista el 1 de diciembre.

Esto implica un serio desajuste a la hora de que podamos ver en España el crossover ya no la misma semana de su emisión, sino el mismo año. Al menos sin tener que recurrir a vías "alternativas". Estas son las fechas provisionales para ver en España 'Crisis on Earth-X':

Parte 1: 'Supergirl' [28/11, HBO]

Parte 2: 'Arrow' [8/12, SyFy]

Parte 3: 'The Flash' [¿enero 2018?, TNT]

Parte 4: 'Legends of Tomorrow' [29/11, HBO]

Es decir, dependiendo de cómo emita TNT parones navideños incluídos, la cuarta temporada de 'The Flash', puede que tardemos hasta dos meses en poder ver en español el crossover completo. Una pena porque se pierde por completo, un año más, una oportunidad de oro para disfrutar de lo que promete ser un gran crossover.