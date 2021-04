'Falcon y el Soldado de Invierno': Sebastian Stan se pronuncia sobre una posible temporada 2 y Disney+ lanza el tráiler de los últimos episodios

Solo quedan dos episodios para que 'Falcon y el Soldado de Invierno' ('The Falcon and the Winter Soldier'), llegue a su desenlace y todos estamos deseando saber qué va a pasar. Los responsables del nuevo triunfo de Marvel Studios y Disney+ han conseguido crear una trama llena de intriga y emoción que nos dejó un final explosivo en el cuarto capítulo.

Falcon y el Soldado de Invierno vs. Capitán América

Para calmar el ansia de los fans, Disney+ ha lanzado un tráiler de la última parte de la serie que incluye algunas escenas inéditas de los episodios 5 y 6, que cerrarán la historia los días 16 y 23 de abril. No revela gran cosa, no hay spoilers, así que tranquilos. Lo que sí parece mostrar es que habrá duelo entre los héroes y el odiado nuevo Capitán América (Wyatt Russell)...

Por otro lado, una de las estrellas de la serie, Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), se ha referido a la posibilidad de que haya otra temporada. Teniendo en cuenta el éxito de la serie y que Marvel no ha tenido problema alguno en explotar la franquicia relacionada con el Capitán América, parece lógico pensar que habrá más aventuras de estos personajes. Stan ofrece su punto de vista:

"Mi impresión es que nadie en ese estudio está quedando atrapado por el ruido. Simplemente aman su trabajo. Están siempre, constantemente, agradecidos." "Si te fijas en las películas, muchos de los finales son como: 'Bueno, esto sería, ¡pero quizá tengamos suerte y haya otra más!'. Nunca ha sido: 'Bueno, somos Marvel, tenemos otro jodido éxito'. Siempre hay esta cosa de aceptar el último film como lo que es y la esperanza de una continuación sin expectativas, y eso es muy difícil de hacer en ese nivel."

Ya ves venir la respuesta pero cuando le preguntan directamente si él o Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon) han hablado con Marvel Studios sobre una futura temporada 2 de la serie, Sebastian Stan contesta lo siguiente:

"No, y te lo digo honestamente, no lo hemos hecho. Como de costumbre, no sé cuál es el siguiente paso. Nunca lo sabemos, realmente. Quizá alguna gente lo sabe, quizá Downey solía saberlo, ni idea. Me pongo al teléfono con Feige solo por ponernos al día, y le estaba diciendo: 'Tío, podrías decirme que me pusiera a bucear, joder, haría cualquier cosa'."

Todo apunta a que la historia no va a terminar con esta serie, pero habrá que esperar para saberlo con certeza. El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, ya se refirió a una posible segunda temporada el mes pasado y dijo: "Realmente abordamos esto como hacemos con las películas... si podemos hacer otra, desde luego hay ideas". Eso está claro, tienen cómics para seguir adaptando personajes y líneas argumentales hasta el fin de los tiempos.