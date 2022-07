Un fan ha remontado toda 'Obi-Wan Kenobi' en una película de 2 horas y media: "Había escenas que no sirven de nada y diálogos ridículos"

Disney no ha hecho una película de 'Star Wars' desde que 'El ascenso de Skywalker' (The Rise of Skywalker, 2019) puso fin a su trilogía de secuelas en 2019, pero Lucasfilm se ha mantenido cada vez más activo en el espacio televisivo, y aunque el giro ha sido en gran medida exitoso para la marca, hay series que no han convencido a mucha gente, como la garrafal 'Obi-Wan Kenobi', que ha hecho que muchos añoren el formato largometraje.

Los fanedit. Una nueva esperanza

El caso de la reciente serie limitada de Disney+ que llevó a Ewan McGregor retomar su papel de la trilogía de la precuela de George Lucas es particularmente importante, ya que el proyecto se concibió originalmente como una película, y muchos, incluido uno de los escritores originales, deseaban que hubiera seguido siendo así. Kai Patterson, cineasta y apasionado fan de 'Star Wars' se ha encargado de reducir la serie de seis episodios a un solo largometraje.

En una publicación en su propia página web, de acuerdo con Variety, explicó que el proyecto surgió de la pasión por el material de origen y las actuaciones en la serie, pero sintió que la edición de Disney+ no le hacía justicia al proyecto, por lo que buscó ofrecer una presentación alternativa del mismo.

"La serie 'Obi-Wan', en mi opinión, sufrió de cosas que eran fácilmente reparables en el guión y en la edición. Ritmo molesto, escenas completas que al final resultaron no servir de nada o diálogos y opciones de dirección ridículos, así que decidí tomar el asunto en mis propias manos y cambiar lo que pudiera. Quiero ser muy claro, esta es mi propia interpretación artística de cómo estas escenas podrían unirse para hacer algo que funcione mejor para mí personalmente”.

Patterson insiste en que no intenta quitarle méritos a la serie original ni a los artistas que trabajaron en ella, y pide que nadie vea su edición sin haber pagado una suscripción a Disney+.