La escena de 'La que se avecina' que está volviendo locos a los fans de 'Aquí no hay quien viva'. 18 años después, así ha sido el reencuentro de Luis Merlo y Adriá Collado con guiño a Mauri y Fernando

En 'La que se avecina' hacen guiños de 'Aquí no hay quien viva' de forma habitual. Es cierto que a veces se trata más de reciclar tramas que cualquier otra cosa, pero los responsables de ambas series también optan por referencias mucho más obvias. La última de ellas ha sido una escena en la que hemos vuelvo a ver juntos a Luis Merlo y Adriá Collado 18 años después del final de 'Aquí no hay quien viva'.

Juntos de nuevo

Como muchos recordaréis, Merlo y Collado dieron vida en 'Aquí no hay quien viva' a Mauri y Fernando, una de las parejas más emblemáticas de Desengaño 21. Ahora en 'La que se avecina' se ha hecho un guiño directo a esa pareja con la primera escena que Merlo y Collado comparten en la serie:

Recordemos que pese a que se trata ya de la temporada 15 de 'La que se avecina', Collado había aparecido hasta ahora solamente en la primera, la segunda y la sexta, mientras que Merlo se unió a la serie en su novena tanda de episodios. No ha sido hasta ahora que se ha podido jugar la carta del reencuentro, aunque con matices, ya que ambos interpretan aquí personajes diferentes.

Eso no ha impedido que los hermanos Caballero hayan jugado totalmente con la carta del reencuentro entre Mauri y Fernando, llegando incluso a que Merlo casi de un beso a Collado. Siendo justos, la escena en sí misma no tiene el más mínimo sentido salvo por su valor como guiño a 'Aquí no hay quien viva'.

Claro está, hay quienes ya están calificando este momento como historia de España. Una afirmación grandilocuente que a mi juicio lo único que demuestra es que 'Aquí no hay quien viva' puede que durase mucho menos tiempo y que se haya quedado algo anticuada en algunas cosas, pero también es mejor serie que 'La que se avecina', que no necesitaba recurrir al fan service.

Por lo demás, todo indica que será algo puntual -tampoco tendría demasiado sentido que fuera más allá de esto-, pero es posible que 'La que se avecina' recupere esto de alguna forma en episodios posteriores. Recordemos que todavía faltan por estrenarse 3 episodios más de su temporada 15 antes de que llegue a su final en Amazon Prime Video el próximo 23 de diciembre.

En Espinof | Las 14 mejores series de Amazon Prime Video en 2024

En Espinof | Las 8 mejores películas en Amazon Prime Video de 2024