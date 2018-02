'Lost in Space' presenta su primer tráiler: el reboot de Netflix sorprende recuperando la épica de 'Interstellar'

Netflix ha lanzado el primer tráiler de 'Lost in Space', un reboot de la popular serie de fantasía familiar de los años 60. Puede que sea el tono épico del vídeo (muy similar al primero de 'Interstellar') o que a mí estas propuestas me atraen fácilmente, pero debo decir que me ha sorprendido gratamente este teaser y espero con ganas el estreno.

Por suerte, no habrá que esperar mucho: 'Lost in Space' estará disponible en Netflix el próximo 13 de abril. La historia gira en torno a la familia Robinson, que tiene la misión especial de establecer una nueva colonia en el espacio. Sin embargo, su nave pierde el rumbo y termina aterrizando en un planeta desconocido...

Así era el teaser tráiler de 'Interstellar'

La nueva versión de 'Perdidos en el espacio' consta de 10 episodios y está escrita por Matt Sazama y Burk Sharpless. El reparto está liderado por Toby Stephens (interpretando a John Robinson), Molly Parker (como Maureen Robinson), Ignacio Serricchio (Don West), Taylor Russell (Judy Robinson), Mina Sundwall (Penny Robinson), Maxwell Jenkins (Will Robinson) y Parker Posey (dando vida a la Dra. Smith).

Creada por Irwin Allen, la serie original comenzó a emitirse en 1965 y duró tres temporadas. En 1998 llegó una adaptación cinematográfica con William Hurt, Gary Oldman y Matt LeBlanc entre los protagonistas; su escasa fortuna en taquilla, recaudando solamente 69 millones de dólares en Estados Unidos (costó 80), es la razón de que la franquicia haya descansado en paz hasta ahora. En un par de meses podremos comprobar si vuelve con éxito o se suma a las escasas series de Netflix que no son renovadas.