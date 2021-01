'Moon Knight' ficha a Justin Benson y Aaron Moorhead: los autores de 'El infinito' dirigirán las aventuras del personaje de Marvel para Disney+

He de reconocer que, de entre el amplio surtido de series de Marvel Studios que llegarán a Disney+ a lo largo de los próximos años, y entre el que se incluyen proyectos tan jugosos como 'Hulka', 'What if...?' o 'Bruja Escarlata y Visión', puede que 'Moon Knight' sea el que menos interés me suscitase de todos. Pero esto ha cambiado drásticamente después de conocer al nuevo dúo de directores que se pondrán tras las cámaras.

Según informa Variety, Justin Benson y Aaron Moorhead, una de las parejas de cineastas más estimulantes del fantástico independiente actual, serán los encargados de dirigir las aventuras televisivas del Caballero Luna junto al realizador Mohamed Diab —'Clash'— y bajo la supervisión del showrunner Jeremy Slater —'Umbrella Academy'—.

Para quienes no conozcan a Benson y Moorhead, y no comprendan mi entusiasmo frente al fichaje, no puedo hacer más que recomendar encarecidamente una sesión doble compuesta por su debut 'Resolution' y su tercer largometraje 'El infinito'; un par de títulos imprescindibles que abrazan el horror cósmico con una inteligencia y una destreza narrativa impagables. Y si después os quedáis con ganas de más, podéis echar un vistazo a su genial versión apócrifa de 'Antes del amanecer' con monstruos primigenios de por medio 'Spring' y a su estimulante thriller con viajes en el tiempo 'Synchronic'.

'Moon Knight', protagonizada por Oscar Isaac, debería comenzar a rodarse en Hungría el próximo mes de marzo si la situación actual lo permite, y su estreno en Disney+ está previsto para una fecha aún por determinar del próximo 2022.