Netflix acaba de dar una alegría a los fans de 'Un lugar para soñar'. La temporada 6 adelanta su fecha de estreno y aquí tenemos sus primeras imágenes

Netflix tiene buenas noticias para los fans de 'Un lugar para soñar', ya que la plataforma ha adelantado la fecha de estreno de la temporada 6. Será el próximo 19 de diciembre cuando se estrena la nueva tanda de episodios de Virgin River, y además aquí tenemos sus primeras imágenes.

Lo cierto es que hasta ahora se contaba con que la temporada 6 de 'Un lugar para soñar' no iba a estrenarse hasta el año que viene, ya que Netflix no la incluyó entre los títulos que iban a regresar a la plataforma a lo largo de este 2024. Se ve que al final han podido tenerla a tiempo y no han querido que sus seguidores esperen más.

Todos los episodios de golpe

Además, Netflix no ha caído la tentación de dividir la temporada 6 de 'Un lugar para soñar' en dos partes, por lo que el 19 de diciembre estarán disponibles todos sus episodios en la plataforma. A su manera puede verse como una especie de regalo navideño para los fans.

Tengamos en cuenta que el rodaje de los nuevos episodios de 'Un lugar para soñar' arrancó este pasado mes de febrero y llegó a su final en junio, por lo que se nota que los tiempos son mucho más cortos que en otras producciones de Netflix.

Entre las novedades de la temporada 6 sobresalen los fichajes de Jessica Rothe y Callum Kerr para dar vida a los padres de Mel en flashbacks situados durante los años 70 que podremos ver en la temporada 6.

