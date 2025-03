La nueva serie de 'The Office' confirma el regreso de uno de los personajes más queridos de Dunder Mifflin

El universo de 'The Office' va a seguir creciendo con un spin-off que va a echar mano de los autores del documental que siguió durante varios años a los inolvidables trabajadores de Dunder Mifflin. El punto de partida de la misma suponía centrarse en otro empresa, pero parece que no va a dejar completamente de lado a la compañía papelera, ya que se ha confirmado que al menos uno de sus trabajadores aparecerá en esta nueva serie.

El actor de 'The Office' que ya se sabe que volverá en este spin-off es Óscar Núñez, quien daba vida a Oscar Martinez, el cual en el tramo final de la serie intentaba arrancar una carrera política. Ahí podría estar la explicación de su vuelta, pues de triunfar en la misma seguro que aparecerá en las noticias a menudo y este nuevo proyecto gira alrededor de los trabajadores de un periódico.

Formaba parte del plan

Sin embargo, todavía no se sabe exactamente cómo encaja el regreso de Núñez en la serie de Peacock, pero desde NBC se aclara que su vuelta formaba parte del plan de la serie desde sus inicios. Eso sí, todos los detalles al respecto permanecen guardados bajo llave, y también si existe alguna posibilidad de más regresos.

Núñez se une así a un reparto en el que ya estaba confirmada la participación en sus personajes principales de Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key. Por su parte, detrás de la serie tenemos a Greg Daniels, máximo responsable de la versión americana de 'The Office', y Michael Koman, cocreador de 'Nathan for You'.

Por el momento no se sabe cuándo podremos ver una serie aún sin título definitivo -los rumores señalan que se llamará 'The Paper', pero es un dato sin confirmar de forma oficial-

En Espinof | Las 14 mejores series de comedia de 2024

En Espinof | Las 10 mejores series de 2025 (por ahora)