'La que se avecina' pierde a uno de sus protagonistas (y el futuro de otros dos está en el aire)

En enero se anunciaba la renovación de 'La que se avecina' hasta su temporada 15 y que el rodaje de los nuevos episodios comenzaría este mismo 2022. Ahora ya sabemos que en ellos no aparecerá el personaje de Alba Recio, ya que el actor Víctor Palmero ha confirmado su salida de la serie de Mediaset.

Palmero llegó a 'La que se avecina' en 2015 y desde entonces interpretó a Alba Recio en más de 60 capítulos, pero ahora se ha visto en la necesidad de elegir entre su carrera en el teatro o la popular comedia y se ha decantado por lo primero. El actor lo ha descrito como "he decidido darme una pausa con el personaje", pues no descarta un futuro regreso, pero sí que ha dejado claro que "ya no estaré" en la próxima temporada que se grabe.

Lo cierto es que Palmero fue nominado recientemente como mejor actor revelación por parte de la Unión de Actores y Actrices gracias a la obra 'Johnny Chico', encontrándose actualmente en plena gira de la misma. Ha tenido que elegir y él mismo ha destacado que "necesito trabajar en otras cosas".

Las otras posibles bajas

Además, la ausencia de Palmero podría no ser la única de cara a la próxima temporada, pues José Luis Gil (Enrique Pastor) sufrió un ictus a finales de 2021 y todavía está recuperándose del mismo, no habiéndose aclarado aún de forma oficial si seguirá o no la serie. Tampoco hay que olvidar el caso de Cristina Medida (Nines Chacón), quien fue diagnosticada de cáncer de mama el año pasado y también está inmersa en pleno proceso de recuperación.

Por su parte, Jordi Sánchez (Antonio Recio) estuvo varias semanas en la UCI por el coronavirus, pero logró recuperarse y todo apunta a que él sí seguirá en 'La que se avecina0.