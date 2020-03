El reboot de 'Gossip Girl' ya tiene protagonista: Emily Alyn Lind será la nueva estrella de la serie de HBO Max

La hemos visto recientemente en 'Doctor Sueño' y es evidente que más allá del aura "mágica" que proyectaba en la película de Mike Flanagan, la chica tenía algo más. Emily Alyn Lind será la protagonista del reboot de 'Gossip Girl' para HBO Max.

La nueva generación de rumores

Puede que su nombre no te resulte familiar, pero Emily Alyn Lind tiene unos créditos bastante impresionantes a sus espaldas. Más conocida por su papel de Amanda en 'Revenge' de ABC, también se ha dejado ver en 'Doctor Sleep' o 'The Babysitter' de Netflix (también lo hará en su secuela). O en la mismísima 'Enter the Void', de Gaspar Noé.

Dado lo popular que se hizo la serie original, la actriz debería estar preparada para que este reinicio termine de lanzarla al estrellato. Después de todo, 'Gossip Girl' fue la serie que lanzó las carreras de Blake Lively, Leighton Meester o Penn Badgley, y el nuevo reboot ya está generando expectación entre los aficionados.

La nueva serie se desarrolla ocho años después del cierre del sitio web de la serie original, pero ahora el narrador misterioso ha vuelto para compartir con el mundo los secretos de una nueva generación de estudiantes de escuelas privadas de Nueva York. Dado lo omnipresente que Internet está hoy en la vida de los adolescentes, el programa explorará cómo las redes sociales y la ciudad de Nueva York han evolucionado desde que comenzó el programa original.

Whitney Peak ('Las escalofriantes aventuras de Sabrina'), Eli Brown ('Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas'), Johnathan Fernandez ('Arma letal') y el actor de Broadway Jason Gotay acompañan a Emily Alyn Lind en este nuevo y refrescante reparto.