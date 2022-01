Ricky Gervais explica el final de 'After Life' y desvela por qué la serie de Netflix no tendrá temporada 4: "Se reirían de mí"

Este pasado viernes 14 de enero se estrenó la tercera y última temporada de 'After Life', la serie de Netflix creada, escrita, dirigida y protagonizada por Ricky Gervais. El autor de joyas como 'The Office' o 'Extras' ya había dejado claro que sería la última tanda de episodios de la serie y ahora ha querido explicar tanto su final como el motivo por el que no va a hacer una cuarta temporada.

Cuidado con los SPOILERS a partir de aquí

Los que ya hayáis tenido la oportunidad de ver la tercera temporada sabréis ya que serie concluye tras una larga secuencia en una feria que Tony acaba abandonando acompañado de su perro. Entonces vemos un plano en el que acaba reapareciendo brevemente su mujer para luego ir desapareciendo todos de forma paulatina. El mensaje parece bastante claro y esto es lo que Gervais ha comentado al respecto en Express:

Para mí el final cuenta que la vida continúa. Se sitúa en una feria y la feria ha estado ahí durante 500 años y podría estar otros 500. Básicamente dice que todos morimos, pero no hoy.

Se trata de un final bastante definitivo, pero no son pocos los que tienen dudas sobre el motivo para haber decidido cerrar la serie aquí. El propio Gervais reconoce que tendría sentido hacer una cuarta temporada desde varios puntos de vista, pero también deja muy claro el motivo por el que no ha querido hacerla en Deadline:

Todo el mundo que alguien pregunta recibo una pequeña dosis de adrenalina deseando que no lo fuera y pudiera hacer una cuarta. Estoy seguro de que podría. Pero la razón por la que digo que es definitivamente el final es porque me intimidarían y se reirían de mí si me desdigo. Es obvio que debería hacer una cuarta temporada, debería hacerla por lo económico y a la gente le encantaría, todo apunta a eso excepto que ¿sería una cuarta temporada igual de buena que las tres primeras o incluso mejor? Porque no quiero que simplemente sea buena. No quiero quedarme más tiempo del apropiado.