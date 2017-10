Sensacional tráiler de 'Godless', el western feminista de Netflix

Con la industria de Hollywood patas arriba tras destaparse varios escándalos de abuso sexual (el caso Weinstein, James Toback o las denuncias en el sector de la animación), Netflix ha presentado una de las producciones más oportunas del año. No te pierdas el sensacional tráiler de 'Godless', un western feminista producido por Steven Soderbergh.

Scott Frank escribe y dirige esta miniserie de seis episodios que se estrena el 22 de noviembre. El reparto está liderado por Michelle Dockery (la protagonista de 'Downton Abbey'), Jack O’Connell, Jeff Daniels, Scoot McNairy, Thomas Brodie-Sangster y Sam Waterston, entre otros.

Daniels interpreta a Frank Griffin, líder de una banda de forajidos que busca vengarse de un antiguo protegido que les ha traicionado (O'Connell). El muchacho huye a un aislado y pobre pueblo minero de Nuevo México, La Belle, gobernado por mujeres, a las que pide ayuda y refugio. Cuando la banda de Griffin descubre el paradero del "traidor", el pueblo se alza para acabar con los asesinos.

La excusa de la historia recuerda a 'La venganza de Jane' ('Jane Got a Gun') aunque hay elementos suficientes para esperar un resultado más estimulante... Al parecer, la idea inicial era hacer una película con guion de Scott Frank y puesta en escena de Soderbergh, repitiéndose la colaboración de 'Out of Sight', pero al surgir el proyecto de la serie el segundo decidió ser sólo productor.

Frank ha trabajado más como escritor aunque tiene dos películas como realizador: 'The Lookout' y 'Caminando entre las tumbas'.

Vídeo con el teaser: