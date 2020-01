'Shameless' renueva por última vez: la temporada 11 será la despedida de los Gallagher

Con la décima temporada aún en marcha (se terminará en dos semanas), Showtime ha anunciado que renueva 'Shameless' por una undécima y última temporada. Ojo que, además, esta se emitirá a lo largo de este recién comenzado 2020, probablemente en verano.

Esto significa que 'Homeland', cuya última temporada empezará el próximo 9 de febrero, no será la única de las grandes veteranas de la cadena norteamericana en decir adiós para siempre a su audiencia.

Y no se termina por pérdida de audiencia ya que, según TV By the numbers, el drama familiar es la serie de ficción más vista de la cadena. Pero, sospecho, que la marcha de Emmy Rossum tras la temporada 9 puede haber llevado a los creativos de la serie hacia esa decisión.

Todavía tengo pendiente ponerme con esta temporada 10 de 'Shameless' (en España se puede ver via Movistar+), pero aunque me da algo de pena, me alegro de la decisión. A la familia Gallagher les podría ver continuamente a lo largo de mil temporadas, pero es cierto que ya llegaba la hora de cerrar la serie. Se les echará de menos.