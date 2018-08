Emmy Rossum abandona 'Shameless': la temporada 9 será la última para Fiona Gallagher

Siempre se produce un gran cataclismo cuando un actor anuncia las ganas de irse de un proyecto. Más aún cuando hablamos de una de las protagonistas de la que a día de hoy es la serie más veterana de todas las que emite Showtime. Emmy Rossum ha anunciado que dejará el elenco de 'Shameless' en esta novena temporada.

Así lo ha anunciado a través de una emotiva carta de despedida en su perfil de Facebook. La actriz, que interpreta a Fiona Gallagher la hija mayor y responsable de la familia, confía además en la continuidad de la serie, cuya nueva temporada arranca el próximo domingo 9 de septiembre.

En el comunicado, Emmy Rossum deja claro que la decisión es personal y que confía en que la serie continúe sin su presencia. De hecho, si nos fijamos en el tráiler, parece que los caminos de Fiona empiezan a separarse más de los del resto del clan debido a su ascenso como mujer de negocios inmobiliarios.

'Shameless' sigue siendo una serie de éxito y no me cabe duda de que la serie podría continuar perfectamente sin Emmy Rossum, debido al protagonismo que en los últimos años han ido desarrollando el resto de hermanos. Esto no significa que no sea una pena que se marche uno de los pilares de la serie, pero es cierto que toda cosa tiene su ciclo y el de Fiona Gallagher estaba llegando a su fin.