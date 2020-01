'Star Wars: The Clone Wars': la temporada 7 ya tiene fecha de estreno en Disney+

Disney+ no llegará a España hasta el 31 de marzo, pero la plataforma de streaming lleva ya tiempo en marcha en Estados Unidos. Hasta ahora, 'The Mandalorian' había sido su serie estrella, pero su primera temporada ya llegó a su fin y no volverá con nuevos episodios hasta el próximo otoño. Mientras tanto, tendremos ocasión de ver el esperado regreso de 'Star Wars: The Clone Wars', ya que el estreno de su temporada 7 tendrá lugar el 17 de febrero.

Un regreso muy esperado

El dato ha llegado de la mano de un vídeo lanzado por la propia Disney en la que destaca 30 producciones propias que llegarán en 2020. Eso si, todo indica que la compañía no quería desvelar aún la fecha de estreno de la séptima temporada de 'Star Wars: The Clone Wars', ya que ha retirado el vídeo poco después.

Fue en julio del año pasado cuando se supo que Disney había decidido resucitar una serie que se había cancelado de forma precipitada en 2014. Los fans de 'Star Wars: The Clone Wars' todavía tenían esperanzas en que la serie recibiese un verdadero final y parece que así será, aunque por el momento no se ha dicho nada sobre que esta séptima temporada pueda ser la última.

Por ahora habrá que conformarse con estos 12 nuevos episodios de 'Star Wars: The Clone Wars' en los que veremos de vuelta a personajes como Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi o Anakin Skywalker. Imagino que de su recibimiento dependerá la realización de más capítulos, siempre y cuando no nos sorprendan poco antes del estreno diciendo que esto es en realidad el final de la serie.

Vía | Slash film