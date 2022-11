"Teníamos que hacer anillos". Una guionista de 'Los anillos del poder' explica por qué rompieron el canon de J.R.R. Tolkien en la serie de Amazon

La guionista de 'El señor de los anillos: Los anillos del poder' (The Rings of Power), Gennifer Hutchison, explica los cambios realizados en el canon de 'El Señor de los Anillos' con respecto a la forja de los anillos élficos en el final de la temporada 1. Hutchison, conocida por su trabajo en 'Better Call Saul', coescribió el final de temporada con los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay.

"El arco de lo Elfos necesitaba un final"

'Los anillos de poder' cuenta la historia de la Segunda Edad de la Tierra Media, y el final de temporada tiene a Galadriel, Elrond y Celebrimbor forjando los Tres Anillos de poder pertenecientes a los Elfos: Narya, Nenya y Vilya. La tradición de Tolkien describe a los Tres como forjados después de los Siete Anillos de los enanos, los Nueve Anillos de los hombres y antes del Anillo Único de Sauron. Sin embargo la serie muestra que estos Tres Anillos se forjan primero, como una forma de finalizar los eventos de la temporada 1.

En una entrevista con Inverse, Hutchison ha describe lo que inspiró esa elección de alejarse del canon de Tolkien:

"Gran parte de la temporada va sobre los elfos y su viaje, y el viaje de Galadriel, y el desvanecimiento de Eregion. Por eso queríamos vincular esos anillos con esta historia. Se trataba de reducir nuestro enfoque en ellos y hacer que esos anillos culminen la temporada. Porque teníamos que hacer anillos. Se sentía como el clímax de ese arco, en lugar de tratar de manipular la línea de tiempo de una manera diferente".





Aunque no es un cambio muy trascendental al canon, esta decisión en el orden de forja de 'Los anillos del poder ' demuestra que mantener la tradición de Tolkien es secundario a contar una historia y, aunque algunos fans pueden tener un problema con esta filosofía, los guionistas han decidido cruzar los cables que necesiten para servir a la construcción de una narración, sin verse obligados a hacer lo imposible por el canon. Con la temporada 2 aún muy lejos, serán los seguidores de la serie quienes juzguen si los cambios son justificados.