'The Twilight Zone' viaja a otra dimensión con un reboot apadrinado por el director de 'Déjame salir'

'The Twilight Zone' es una de las series más importantes de la historia de la televisión. Las historias que contaba han servido de inspiración para multitud de obras y cualquier amante de la pequeña pantalla debería echarle un vistazo más temprano que tarde. En su momento ya gozó de dos nuevas versiones -y de una película-, confirmándose ahora que CBS All Access está trabajando en una tercera y que ha cedido las riendas de la misma a Jordan Peele.

Peele goza actualmente de una gran popularidad en Hollywood por el enorme éxito de la estimable 'Déjame salir' ('Get Out'), lo cual seguro que ha tenido mucho peso a la hora de confiar en él. Eso sí, no trabaja en solitario para llevar a un buen puerto tan titánica tarea, ya la gran mente detrás de la misma será en realidad Marco Ramirez, uno de los showrunners de la segunda temporada de 'Daredevil' y la primera de 'The Defenders'.

Recordemos que 'The Twilight Zone' tuvo cinco temporadas que se emitieron entre 1959 y 1964, la gran mayoría de ellos con episodios de apenas unos 20 minutos de duración -solamente la cuarta temporada duplicó ese metraje-. Dudo mucho que esto vaya a mantenerse aquí, pues tanto el primer reboot, que contó con tres temporadas emitidas entre 1985 y 1989, como el segundo, que consta de una única tanda de capítulos estrenados entre 2002 y 2003, tenían una duración más similar a la de un drama televisivo actual.

La gran duda por mi parte está en saber si Ramirez logrará estar a la altura de Rod Serling, creador de 'The Twilight Zone', y de los talentosos guionistas que tuvo a su disposición. Espero que no acabe siendo un relanzamiento descafeinado, pero bueno, 'Déjame salir' tenía ciertas conexiones con la mecánica de la serie, así que ojalá la participación de Peele acabe yendo más allá de que su productora Monkeypaw participe.

Vía | Hollywood Reporter