'The Umbrella Academy': todo lo que sabemos de la temporada 2 de la serie de Netflix

Netflix hizo oficial la renovación de 'The Umbrella Academy' hace ya varios meses. Como es lógico, la segunda temporada de esta adaptación de los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá ha progresado bastante entonces y ha llegado el momento de hacer un repaso de ello

A continuación encontraréis todo lo que sabemos hasta ahora de la temporada 2 de 'The Umbrella Academy', uno de los grandes éxitos de Netflix en 2019 con 45 millones de visionados solamente durante su primer mes.

La historia

La primera temporada de 'The Umbrella Academy' acabó con un increíble cliffhanger que dejaba a los fans con una rápida necesidad de respuestas. Steve Blackman, showrunner de la serie de Netflix, apuntó en The Hollywood Reporter lo siguiente sobre el mismo:

La verdad es que no sabemos dónde están. No sabemos qué les ha pasado. Quería que esto fuese realmente el mejor de los cliffhangers, en el que estuvieras "Espera, ¿qué?, ¿qué ha pasado?". Nos da mucha libertad para contar la mejor historia el año que viene. Pero sí, el apocalipsis no se ha solucionado. No salvaron el mundo, lo cual es una ligera alteración del cómic.

Blackman sabe todo lo que Gerard Way tiene planeado que suceda, incluso en los cómics que todavía no se han publicado -su objetivo es hacer ocho entregas y por ahora solamente se han lanzado tres-, pero la serie ya ha demostrado que se toma muchas libertades respecto al material original y así va a seguir siendo.

Lo único totalmente seguro es que los Hargreeves se encuentran en otro lugar y tiempo diferentes, donde tendrán que intentar descubrir cómo solucionar el lío en el que se encuentran. Eso supone también tener que lidiar con Vanya, la causante del apocalipsis y que seguirá siendo una amenaza mientras no encuentren una forma de ayudarla.

La serie ya abordó varios elementos del segundo cómic en la primera temporada, pero conviene apuntar que se centra en Número cinco y el asesinato de JFK que ha recibido como misión. Que la adaptación televisiva vaya a recuperar o no esa trama es algo que está por ver.

El reparto

season 2 coming through 🖤 pic.twitter.com/UkS3J7idTO — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) June 15, 2019

En junio de este año se publicó un vídeo con una primera lectura de guion de la segunda temporada que confirmaba lo que todos dábamos por sentado: los personajes de Vanya (Ellen Page), Luther (Tom Hopper), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Diego (David Castañeda), Número cinco (Aidan Gallagher) y Ben (Ethan Hwang) estarán en la segunda temporada.

Hay muchos personajes de la primera tanda de episodios que también podrían volver, pero ahí la serie de Netflix ha preferido no aclarar nada, lógico tras el potente desenlace de la primera. Así que habrá que esperar para saber si volveremos a ver a Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), Grace Hargreeves (Jordan Claire Robbins), Hazel (Cameron Britton), Cha-Cha (Mary J Blige), Agnes (Sheila McCarthy) o The Handler (Kate Walsh), por mencionar solamente algunos.

A cambio se han confirmado varios fichajes: Ritu Arya -'Humans'- será Lila, una mujer camaleónica con una gran capacidad para adaptarse a lo que una situación requiera de ella, Yusuf Gatewood -'Good Omens'- se convertirá en Raymond, un hombre con dotes de líder y devoto esposo, y Marin Ireland dará vida a Sissy, una madre sin miedo a nada que en su momento se casó por los motivos equivocados. Todos ellos son personajes creados para la ocasión que no toman como referencia ninguno del cómic original.

El rodaje

La segunda temporada de 'The Umbrella Academy' comenzó a rodarse en junio de 2019, tal y como confirmó Blackman a través de su cuenta de Instagram. Por el momento no hay noticias de que haya llegado a su fin.

El tráiler

Habrá que ser pacientes para verlo y conformarse con la visita de varios de sus protagonistas a la última New York Comic-Con. El primer adelanto de la anterior temporada no se lanzó hasta un par de meses antes del estreno de la serie y no sería descabellado que Netflix siguiese los mismos tiempos para la segunda.

La fecha de estreno

Un gran misterio, pero no esperéis que tenga lugar un año después de la primera -Netflix la lanzó el pasado 15 de febrero-. El motivo es que Blackman comentó que hacer la primera temporada les llevó unos 18 meses y parece improbable que ese tiempo vaya a bajar para la segunda. Eso supondría que no la veríamos hasta agosto de 2020 como muy pronto.