'Tokyo Vice' es cancelada por Max de forma fulminante. La serie thriller no tendrá temporada 3 y su creador afirma que "hay más historia que contar"

La plataforma Max ha decidido no seguir adelante con 'Tokyo Vice' y ha cancelado la serie protagonizada por Ansel Elgort tras el estreno de apenas dos temporadas. Es cierto que tenía muy buenas críticas, con la segunda logrando valoraciones incluso mejores que la primera, pero no debía funcionar lo suficientemente bien en audiencias y esa ha sido su perdición.

Un portavoz de Max no ha dudado en alabar la serie creada por J.T. Rogers asegurando que "el cuidado y la creatividad de este reparto y equipo de enorme talento brillan en cada fotograma de la serie, desde el material tan biem escrito de Tokyo Vice hasta las tomas magníficamente compuestas y las geniales interpretaciones. Damos las gracias a J.T., Alan, Ansel, Ken, Fifth Season y Wowow por su colaboración en este thriller noir moderno totalmente único".

"Ya veremos lo que nos depara el futuro"

Por su parte, Rogers y el director Alan Poul han dado las gracias a Max por concederles dos temporadas, por darles la serie para utilizar varios cliffhangers para dar final a la primera y por permitirles grabar dos episodios adiciones en la segunda entrega para poder dejar la historia donde su creador tenía pensado. Vamos, que por ahí hubo algún tipo de acuerdo para no dejar la cosa colgando.

No obstante, eso no supone que 'Tokyo Vice' estuviera pensada para tener solamente dos temporadas, ya que también afirman que "sabemos que hay más historia que contar. Por supuesto, ya veremos lo que nos depara el futuro, pero estamos muy agradecidos de haber podido compartir esta historia en Max hasta ahora". Vamos, que no parece que la serie se habría quedado aquí si solamente dependiese de ellos...

Con todo, no parece probable que nadie vaya a estar interesado en resucitar una serie que tampoco ha hecho mucho ruido, pero tampoco sería la primera vez que sucede algo inesperado con una serie...

En Espinof | Las mejores series de Max en 2024

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024