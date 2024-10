Tras triunfar con 'Dahmer', Evan Peters y Ryan Murphy se reúnen para una nueva serie de ciencia ficción. Una "Juego de Tronos en escala" con enfermedades de transmisión sexual

Al hombre que parece hacerlo todo en la industria televisiva en Estados Unidos, no en vano ha estrenado un puñado de series en las últimas dos semanas (incluyendo 'Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez') no le apetece descansar demasiado y ya está preparando un nuevo drama. Uno especialmente pensado para reunirse con Evan Peters, con quien ya trabajó en la fabulosa 'Dahmer'.

Resulta que Ryan Murphy ha anunciado que su nueva serie será la adaptación de 'The Beauty', cómic de misterio con toques de ciencia ficción realizado por Jeremy Haun y Jason A. Hurley. Cocreada junto a Matthew Hodgson, esta nueva ficción nos llevará a un mundo obsesionado con la belleza y en el que contraer una enfermedad de transmisión sexual es el modo de conseguirla.

Dosis de ETS

Ojo porque, como suele pasar en las producciones de Murphy, Evan Peters no es el único miembro del reparto llamativo, ya que 'The Beauty' contará también con Ashton Kutcher, Anthony Ramos y Jeremy Pope. Para Murphy, la serie es todo un reto ya que es algo que no ha hecho nunca:

«Es algo que no he hecho nunca, que es una serie de ciencia ficción médica sobre un nuevo virus que muta y es transmitido sexualmente que te convierte en tu yo más absolutamente perfecto. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto irías para ser bello?, ¿qué sacrificarías para eso y si eso importa?. La serie mira a lo que yo llamo la cultura del Ozempic. Una pequeña dosis y de repente vas a lucir mejor y sentirte mejo y todos tus problemas se van. Pero ¿en qué estás trabajando en realidad?, ¿qué ocurre contigo para que sientas la necesidad de hacer eso? A veces es salud, a veces vanidad.»

Además, el superproductor está emocionado por comenzar a rodar (este otoño) debido a lo grande e internacional que será la producción, que no duda en comparar con una de las grandes series de este siglo: «Va a ser muy diferente. Se rueda en Europa (Venecia, Roma y París). Es de muy gran presupuesto, algo así como 'Juego de tronos' en su escala.»

Basada en un cómic de Image (que en España editó Panini), será FX la que estrene 'The Beauty' en Estados Unidos. Es de esperar que aquí la veamos, pues, en Disney+.

