"Va a hacer que los fans de 'El señor de los anillos' se vuelvan locos". Las primeras opiniones de 'Los anillos de poder' son buenísimas

Queda ya muy poquito para el estreno de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' el próximo 2 de septiembre en Amazon Prime Video, por lo que el aluvión de novedades de la serie no va a dejar de crecer hasta entonces. La gran novedad de hoy es que al fin han aparecido las primeras opiniones, y son buenísimas.

La alabanza es universal a la serie en lo visual, destacándose que luce de maravilla y que no tiene rival a su altura en televisión -¿se habrá olvidado de 'La casa del dragón' o es que realmente esto será un espectáculo nunca antes visto?-, pero, por suerte, no son las únicas virtudes que mencionan los primeros afortunados en ver varios episodios completos.

El reparto también recibe varias menciones, en especial el trabajo de Morfydd Clark como la nueva Galadriel, pero también se comenta que parece hecha para los fans de Tolkien o que el segundo episodio va a volver locos a los fans de 'El señor de los anillos' de lo bueno que es. Sin más que añadir, os dejo con esas primeras opiniones:

Everything about this series is incredible. From the cinematography to the costumes to the movie quality sets. And, of course, the cast. Get ready for something special. I cannot wait to see more. Starts streaming September 2nd. 2/2 pic.twitter.com/A6gOOkSJEc — Steven Weintraub (@colliderfrosty) August 24, 2022

Todo en esta serie es increíble. Desde la cinematografía hasta el vestuario y los decorados de calidad cinematográfica. Y, por supuesto, el reparto. Prepárense para algo especial. No puedo esperar a ver más.

We saw some #RingsOfPower episodes. Epic in scale and gorgeous to behold, the series is sure to allure fans of the film trilogy while enticing new fans who are eager to experience a dynamic fantasy world that's clearly a labor of love for all involved! — JoBlo.com (@joblocom) August 24, 2022

Hemos visto algunos episodios de 'Los anillos de poder'. De escala épica y magnífica, la serie seguramente atraerá a los fans de la trilogía cinematográfica, al tiempo que atraerá a los nuevos fans que están ansiosos por experimentar un mundo de fantasía dinámico que es claramente un trabajo de amor para todos los involucrados.

#TheRingsofPower is definitely a promising return to Middle-earth based on the first episodes. Stunning visuals, compelling characters, and a magnetic lead in Morfydd Clark's Galadriel, who refuses to surrender the widely-held belief that Sauron is defeated. Can't wait for more. pic.twitter.com/XNf9Xie0Qm — Carly Lane-Perry (@carlylane) August 24, 2022

'El señor de los anillos: Los anillos de poder' es sin duda un prometedor regreso a la Tierra Media a tenor de los primeros episodios. Imágenes impresionantes, personajes atractivos y una protagonista magnética, la Galadriel de Morfydd Clark, que se niega a rendirse a la creencia generalizada de que Sauron ha sido derrotado. No puedo esperar por más.

Social media embargo is up for #LordofTheRings #TheRingsofPower #LOTR, so: I’ve seen the first 2 episodes. I had been skeptical...but I was very pleasantly surprised. It is actually good! Very good! Visuals & tone are just right. IMO, a great addition to the Tolkien world — Lauren Sarner (@LaurenSarner) August 24, 2022

He visto los 2 primeros episodios. Había sido escéptica... pero me ha sorprendido muy gratamente. ¡La verdad es que es buena! Muy buena. Los efectos visuales y el tono son los adecuados. En mi opinión, una gran adición al mundo de Tolkien.

Okay so the first two episodes of #LordoftheRings #RingsofPower are a spectacular sight to behold. The scale, scope, ambition and grandiosity is unrivaled on TV. It also has the laborious task of introducing SO much necessary world building that it takes a bit to set flight. — Brandon Katz (@Great_Katzby) August 24, 2022

Los dos primeros episodios de son un espectáculo para la vista. La escala, el alcance, la ambición y la grandiosidad no tienen rival en la televisión. También tiene la laboriosa tarea de introducir tanta construcción del mundo necesaria que tarda un poco en tomar vuelo.

Here’s something you probably didn’t expect to hear. I thought #TheRingsOfPower was pretty great. Interesting new characters. Unusual locations. The looming threat of Sauron and some spectacular visual imagery. I devoured the episodes, and am excited to watch more. pic.twitter.com/uCTsjnLZpZ — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) August 24, 2022

Aquí hay algo que probablemente no esperabas escuchar. Creo que 'Los anillos de poder' es bastante genial. Nuevos e interesantes personajes. Lugares inusuales. La amenaza inminente de Sauron y algunas imágenes visuales espectaculares. He devorado los episodios y estoy deseando ver más.

The pilot for #RingsOfPower is great but the 2nd episode is gonna make #LordOfTheRings fans flip the f out... it's so good, and can't wait to see the rest of Season 1! — Edward Douglas (@EDouglasWW) August 24, 2022

El piloto de #RingsOfPower es genial, pero el segundo episodio va a hacer que los fans de 'El señor de los anillos' se vuelvan locos... ¡es tan bueno, y no puedo esperar a ver el resto de la primera temporada!

I've seen the first 2 episodes of #LordOfTheRings #TheRingsOfPower. It is stunningly gorgeous to look at, and the score is beautiful. It also takes a while to get going, and there's a LOT going on. But for fans of the movies, it'll take you right back at points once it's rolling. — Alex Zalben (@azalben) August 24, 2022

He visto los dos primeros episodios. Es impresionantemente hermosa a la vista, y la banda sonora es hermosa. También tarda un poco en arrancar, y pasan MUCHAS cosas. Pero para los fans de las películas, te llevará de vuelta a los puntos una vez que esté en marcha.

I can now say that the first 2 episodes of #TheRingsOfPower are as cinematic as fantasy can be on TV. Feels made especially for Tolkien fans and is as *epic* as LOTR should be.



JA Bayona and cinematographer Óscar Faura continue to make magic together, a real dream duo. pic.twitter.com/YsBRrpf6Mb — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) August 24, 2022

Ahora puedo decir que los 2 primeros episodios de 'Los anillos de poder' son tan cinematográficos como la fantasía puede ser en la televisión. Se siente hecha especialmente para los fans de Tolkien y es tan épica como debe ser 'El señor de los anillos'

JA Bayona y el director de fotografía Óscar Faura siguen haciendo magia juntos, un verdadero dúo de ensueño.