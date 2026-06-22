Varias estrellas de 'The Buroughs' reaccionan a la cancelación de la serie de Netflix: "No dejo de pensar en ello y en lo decepcionado que estoy"

Suele decirse que, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pongas las tuyas a remojar. Pues bien, esto es lo que debió hacer el equipo creativo de 'The Boroughs' después de ver lo que ocurrió recientemente con títulos como 'Aguas turbias', porque Netflix ha vuelto a sacar su popular hacha de las cancelaciones y se ha cargado la producción de los hermanos Duffer fulminantemente después de que su primera temporada no haya funcionado como esperaban.

La noticia la conocimos el pasado 17 de junio, cuando se anunció que lo último de los creadores de 'Stranger Things' no continuaría con una segunda tanda de episodios debido, a priori, a unos datos de audiencia considerados como decepcionantes por la Gran N del streaming, sumando únicamente 20,8 millones de visualizaciones durante sus primeros 24 días disponible en el catálogo de la plataforma.

Jubilando a los jubilados

Como siempre, toda acción tiene una reacción, y esta ha venido de la mano de algunos miembros del reparto de 'The Boroughs', comenzando por una Geena Davis que lamentó profundamente la da compañía durante una conversación con The Hollyowood Reporter en la que aseguró no saber qué ha ocurrido a ciencia cierta.

Los productores, que se convirtieron en nuestros queridos, queridos amigos, pudieron contárnoslo antes de que se hiciera pública la noticia, y todos estamos tremendamente decepcionados. Sinceramente, no sé qué ha pasado. Creo que probablemente sea poco habitual que una serie no sea renovada y que se anuncie que no va a haber una segunda temporada mientras aún se encuentra entre las diez más vistas. No nos lo esperábamos.

Pero, como las penas con pan son menos, Davis al menos nos ayuda a consolarnos al subrayar el hecho de que la primera temporada funciona, salvo algún pequeño detalle, como una historia autoconclusiva.

Los creadores nos dijeron desde el principio que la serie no iba a tener un final abierto en la primera temporada, que alguien les había aconsejado: “Haced que sea una historia completa. Y si volvéis para hacer otra temporada, que sea una historia independiente. Y eso es precisamente lo que hicimos. Hay un pequeño indicio al final de que quizá no todo se haya resuelto, pero es una historia completa. Y si la hubiéramos hecho como una miniserie, habría sido un gran éxito y todo el mundo estaría contento».

Por otra parte, Denis O’Hare, que interpreta a Wally Baker en la serie, aportó sus dos centavos sobre el tema en un vídeo de Instagram en el que pidió que no se olvidase al show durante las votaciones para los próximos premios Emmy, además de reivindicar que 'The Buroughs' tenía algo para todo el mundo.

Bueno, es sábado y no dejo de pensar en que Netflix ha cancelado The Boroughs y en lo decepcionado que estoy porque era una serie genial. Era una serie genial, y parece que a la gente le encantaba de verdad. Me ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente que se me ha acercado para decirme lo mucho que les gusta la serie —y no solo, ya sabes, gente mayor, sino todo el mundo, gente de entre treinta y cuarenta años con hijos. Todo el mundo parecía encontrar algo con lo que identificarse.

En fin, creo que aún nos quedan un par de días antes de que termine la votación de los Emmy, así que todo el mundo debería votar por The Boroughs. Podéis votar por mí si queréis, pero también por Bill Pullman, Alfre Woodard, Alfred Molina, Geena Davis, Clarke Peters y Seth Numrich, y por Alice Kremelberg; y votad por The Boroughs a la mejor serie y, ya sabéis, dad una lección a Netflix y hacedles saber que se equivocaron, porque creo que sería una dulce venganza. En fin, me encanta la serie, la echo de menos y, ya sabes, da igual.

Precisamente, se ha estado teorizando sobre el hecho de que la edad media de los espectadores de 'The Buroughs', ubicada alrededor de los 50 años, ha terminado de darle la puntilla. Y es que este target parece poco proclive a maratonear series y que prefiere dosificar sus dosis de ficción diarias, lo cual jugaría en contra de las prioridades de Netflix y, por supuesto, en la de los datos de visualización durante las primeras semanas del estreno. Veremos si en el futuro se repiten estos patrones con otros títulos similares.

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