Prometía ser la nueva 'Ozark' de Netflix, pero esta serie acaba de ser cancelada y solo tendrá una temporada

La nueva ficción de Kevin Williamson no volverá

'Aguas turbias'
Netflix ha decidido poner fin a 'Aguas turbias' tras una sola temporada. Según se ha confirmado, la plataforma canceló el drama criminal apenas dos meses después de su estreno, sin darle la oportunidad de continuar pese a contar con un creador de peso detrás: Kevin Williamson, conocido por trabajar en 'Scream' y 'Dawson crece'.

El proyecto se había estrenado con aspiraciones de convertirse en uno de los thrillers de éxito de la plataforma, y llegó a ser comparado con títulos como 'Ozark'. Sin embargo, la serie no logró conectar con la audiencia como se esperaba y su recorrido ha terminando siendo más bien corto.

Un final prematuro

La ficción contaba la historia de los Buckley, una familia de Carolina del Norte que se veía arrastrada al mundo del crimen para salvar su negocio pesquero. Y aunque llegó a ser comparada con otros dramas criminales de Netflix como 'Ozark', sus cifras no fueron lo bastante sólidas.

Lo último que sabíamos de la serie es que Williamson había dejado abierta la puerta a una segunda temporada. En declaraciones a The Hollywood Reporter, dijo que la familia Parker sería el nuevo eje del conflicto: “Ya tienen una historia de fondo muy especial con los Buckley. Solo conocemos a Emmett y a su padre, pero hay más miembros y serán tan complejos como los Buckley, incluso más peligrosos que Grady”. No obstante, será una trama que, finalmente, se quedará en papel.

El reparto incluía a Holt McCallany, Maria Bello, Melissa Benoist, Jake Weary, Rafael L. Silva, Humberly Gonzalez, Danielle Campbell, Brady Hepner y Topher Grace.

Ver 1 comentarios

