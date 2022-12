5 euros al mes para ver una hora de 'Sálvame': Mediaset hace hueco al veterano programa de Jorge Javier Vázquez en Mitele PLUS

Reconozco que no vi venir el último giro de las tardes de Telecinco. Con el estreno el próximo lunes de '25 palabras' y 'Reacción en cadena', presentados por Christian Gálvez e Ion Aramendi respectivamente, parecía que eso iba a significar que 'Sálvame' duraría algo (bastante) menos, terminando a las 19:00 de la tarde.

Pero no. Desde Mediaset han anunciado que esa última hora de 'Sálvame' pasará a verse en exclusiva en Mitele PLUS, la opción de pago de la plataforma de streaming del grupo televisivo en un espacio que, siguiendo la tradición, llevará por título 'Sálvame Naranja PLUS'.

Pá-gá-mé

De esta manera, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González arrancará en Telecinco a partir de este lunes 19 de manera normal a las 16:00 ('Sálvame Limón' y luego "el Naranja") y cuando lleguen las siete, la emisión saltará a la plataforma de pago, mientras que la cadena ofrecerá los nuevos concursos diarios.

No es, eso sí, la primera vez que en Mediaset hacen estas jugadas de emisiones de programas exclusivas para el plan de pago de Mitele (5 euros al mes el plan básico), ya que con los realities suelen ofrecer media hora en directo (actualmente de 'Pesadilla en el paraíso' y El debate de la Isla de las tentaciones).