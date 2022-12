'Pesadilla en el paraíso': termina la pesadilla para Lara Álvarez en una gala 15 que nos dio el último expulsado y un emotivo final

Si pensáis que el final de 'Pesadilla en el paraíso' va a hacer recapacitar a Telecinco sobre el rumbo que están tomando sus realities, y que no se van a conformar con un mísero 9,9% de share, pensad otra vez. La segunda temporada del reality de granjeros famosuelos está ya planeada para enero, haciendo tiempo para que 'Supervivientes' salve, más o menos, la papeleta. Dicho esto, vamos a ver qué ha pasado en la anteúltima gala, con unos concursantes convencidos de que fuera están siendo todo un fenómeno social. Ay, corderitos.

El final del reality llegó

La última gala aún tenía una incógnita por resolver: ¿Quién se marcharía: Israel o Bea Retamal? Por un lado, un vidente especializado en famosos que llegó a adivinarle el futuro a Margaret Thatcher (o eso dice). Por otro, la ganadora de 'Gran Hermano 17' y concursante de realities profesional. Las espadas, en todo lo bajo.

Y el elegido para marcharse a casa fue Israel, con un 59% de los votos. Lágrimas, abrazos y despedidas lacrimógenas: "Me llevo un recuerdo muy bonito de todos mis compañeros, me tenía que tocar y me tocó". El resto de los concursantes, especialmente Víctor Janeiro y Daniela, dijeron de él que era todo un finalista. A pesar de que, literalmente, no es un finalista.

Nagore: “Que gane Daniela y sino Víctor. Pero ninguno de los otros dos.”



Me representa 😂👏🏽 #PesadillaParaíso15 — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) December 14, 2022

Unos minutos antes, Iwan estallaba en su contra, llamándole vago y sinvergüenza, e Israel respondía diciendo que tres semanas antes era todo bondad para que no le votara. Bueno, en todo caso, los cuatro finalistas son Iwan, Daniela, Víctor Janeiro y Bea Retamal, que dejaron la granja definitivamente, compartiendo coche, imagino, con Israel. La incomodidad en el ambiente de esos coches de producción, ¿no? Ese es el reality que quiero ver.

Se nos va la Lara

Más triste, por definitoria, fue la despedida de Lara Álvarez, que fichó por Mediaset hace siete años para presentar 'Todo va bien' en Cuatro y después se convirtió en la presentadora oficial de realities de la casa: 'Supervivientes', 'Gran hermano', 'La casa fuerte'... parece que 'Pesadilla en el paraíso' ha sido el límite para ella. No hay nada oficial, pero el tono que ha usado en su despedida del programa no era solo de adiós al formato.

Creo que este reality ha supuesto un punto de inflexión en Lara Álvarez. Se la ha notado bastante quemada y desilusionada, todo esto mezclado con la emoción exacerbada de Sobera en sus palabras de despedida, me hace pensar que tiene un pie fuera de la cadena.#PesadillaParaíso15 — Srto Swift (@SrtoSwift) December 15, 2022

"No puedo perder esta ocasión de despedirme. Trabajar siempre contigo no es trabajar, es disfrutar de lo que nos depara la noche de sorpresas", le ha dicho Lara a Carlos Sobera, que ha acabado la noche llorando y mostrando que hay una persona tras esa ceja levantada, después de todo. La presentadora después ha hablado de que "La complicidad que hemos conseguido en estos años me la llevo en lo más profundo del corazón" y la gente en casa ya se ha olido la tostada.

Sobera, por su parte, se ha despedido de ella como si fuera Michael Robinson, con un "Jamás andarás sola, todo el equipo de Telecinco te quiere un montón". Incluso los propios concursantes han tenido a bien hacerle unos cuantos regalos de despedida, porque después de 108 días, que se dicen rápido (y en 'Perdidos' nos traerían de cabeza), la granja ha cerrado sus puertas.

Recogiendo, que hay prisa

Por cierto, que Lara no se va sin dejar sustituta: será Nagore Robles la que tome su lugar en la granja en la temporada 2, un cambio que va a ser, desde luego, curioso. En fin, desde el programa aprovecharon para confirmar unas cuantas cosas que solo los más fans apreciaran: por ejemplo, que Antonio el guardés continuará en el programa.

Antonio apagó las luces de la granja después de cerrar todas las estancias, haciendo llorar incluso a concursantes como Steisy. El señor ha sido recibido con aplausos y ha destacado como el número uno a Víctor Janeiro, que cada vez se perfila más como ganador de la edición, aunque ya el programa esté más centrado en contar la historia de desamor entre Dani G y Bea Retamal para poder llenar horas de 'Sálvame'. Prioridades, cariño.

'Pesadilla en el paraíso' empezó como un programa pregrabado en el que la estrategia formaba parte del juego y ha acabado siendo un 'Gran hermano VIP' en una granja, pero Telecinco no se rinde con el formato porque, bueno, no tiene más ideas. Queda una gala, solo una, y por fin podremos dar carpetazo a la granja. Al menos durante un par de semanas.