'Pesadilla en el paraíso': la gala 14 enfrentó a una pareja, a sus madres y a los colaboradores antes de una expulsión por sorpresa

Parece mentira, pero llevamos ya 14 semanas de 'Pesadilla en el paraíso'. Tres meses y medio que se están sintiendo como siete años en Telecinco viendo que las audiencias no terminan de remontar. Sin embargo, por fin empezamos a ver la luz al final del túnel: la gala de ayer seleccionó a los tres primeros semifinalistas, expulsó a uno de los dos miembros de la pareja estrella del programa y nos dio las habituales broncas, ahora divididas entre el plató y la granja. En fin, lo de siempre.

Dos son multitud

A estas alturas de concurso, cualquier expulsión va a ser determinante y sorprendente, pero en el duelo entre Dani G y Bea Retamal, antiguos novios, nuevos amantes, aún más nuevos enemigos jurados, no estaba nada claro quién podía despedirse de los animales (y de los humanos, que está por ver quién es peor) para siempre.

Durante la semana, Bea llegó a suplicar que la sacaran de allí después de que Israel se creyera que ella y Dani cobraban diez euros a los fans por una foto, pero no solo eso: también tuvieron bronca por la llegada de las suegras, como en una película de Santiago Segura. De hecho, en el plató, las madres también se retrataron llamándose de todo nada más empezar la gala. Estaba calentita la cosa.

Es más, Manu ha afirmado en el plató que Dani no quiere saber nada de ella al terminar el concurso, algo que vistas las imágenes (donde Bea le dijo, en relación a sus imágenes con Steisy, "¿Te estás riendo de mí? Vete, que no quiero escucharte, me das asco, de verdad te lo digo. No sé todavía como me he metido en la cama contigo") tampoco nos pilla mucho por sorpresa. Al final, Dani G se fue a la calle con un 56% de los votos, se despidió con un beso de su supuesta amada ahora sí-ahora no y se marchó por la puerta, dando entrada a la fase final del concurso.

Los últimos de la granja escuela

El grupo terminó votando a Bea Retamal para volver a la palestra como nominada, con motivos de todo tipo, desde el greatest hit "puro descarte" hasta "la convivencia es horrorosa con ella, cada día es más difícil". Por su parte, Dani eligió a Israel para enfrentarse con ella, creyendo que el concursante tendría menos apoyo popular, algo que, por lo que se ve en Twitter, parece que es cierto.

Esto hace que los tres concursantes no nominados sean los primeros semifinalistas del reality: Víctor Janeiro, Iwan y Daniela. Al final, los cinco concursantes recibieron ánimos de los ya expulsados a medida que el programa va emitiendo menos imágenes de dentro y centrándose más en lo que está pasando fuera con las ya conocidas tramas de relleno de Mediaset.

¿Fue Danna Ponce a la fiesta que montó Manuel después de salir? Él dijo que sí, pero por lo visto no fue así: la muchacha se quedó en el hotel, ante la parsimonia de un público al que no tengo muy claro que le importe la fiesta de Manuel y Danna Ponce.

Escándalo en el plató

Y para terminar, la que se lía todas las semanas en plató, especialmente desde que contrataron a Cristina Porta para dar un poquillo de salseo al tema. Mónica Hoyos afirmó que la gente decía que le tenía manía a Israel y la exconcursante de 'Secret Story' no perdió el tiempo en afirmar "Le tienes" y empezar una discusión dialéctica que ni Góngora y Quevedo.

Hoyos respondió que ahora le tiene más manía a otra gente pero es mejor no dar nombres, y Porta corrió a decir que hay que ser objetiva con la gente. “Mira quién me lo dice, lecciones de moral en otra parte”. Discutir, insultarse, el rollo de siempre.

¡Ya va quedando menos para el final de 'Pesadilla en el paraíso'! Aún no sabemos si Mediaset volverá a la carga con otro reality Granhermanífico dentro de poco, pero una pequeña parte de mí espera que hayan aprendido la lección con este producto para intentar rellenar parrilla de manera forzada.