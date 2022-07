'Supervivientes 2022': Jorge Javier Vázquez corona al ganador en una gala final con apnea, torres, ausencias y acusaciones de tongo

Igual que una película de Marvel no puede acabar sin su escena postcréditos, 'Supervivientes 2022' no podía hacerlo sin dejar un tema botando para el resto del Universo Televisivo Mediaset. En este caso, la no presencia de Olga Moreno, ganadora del año pasado, que está en una guerra abierta con Jorge Javier Vázquez desde hace un tiempo. Ya hay hilo del que tirar durante unas semanas.

Pero vamos a lo importante, porque 'Supervivientes 2022' ha acabado con una victoria más que merecida que ha mantenido la duda hasta el último momento: los fans de Marta decían que si ella no ganaba era por tongo, y los de Alejandro tres cuartos de lo mismo. Pero no un tongo cualquiera, claro: el mayor tongo de la historia, nada menos. Ganara quien ganara, todos perdíamos.

Buenas tardes, señor, hasta la vista

Curiosamente, esta ha sido una de las galas de 'Supervivientes 2022' con más que rascar, repleta de pruebas entretenidas y dinamismo, al contrario que la mayoría desde Honduras. De hecho, nada más pisar tierra, dos náufragos seguían nominados: Ignacio de Borbón y Nacho Palau, nada más bajar del helicóptero, han sabido la decisión del público.

Y, como no podía ser de otra manera, ha sido Ignacio de Borbón el que se ha quedado a las puertas del pódium. Vaya por dios, con ese apellido, ¿cómo saldrá adelante este chico? El primo lejano del rey se ha despedido diciendo que ya es un sueño haber llegado a la final con esos tres titanes, ha deseado que gane el mejor y se ha despedido entre un mar de tópicos.

Ignacio: 5 kilos menos

Marta: 8 kilos menos

Alejandro: 18 kilos menos



Ahora vais y me decís que han hecho lo mismo o han comido lo mismo #SVFinal — hateando (@psiconiaa) July 28, 2022

El funcionamiento de la final, ya con los tres concursantes salvados, ha transcurrido así: primero, una prueba de la que saldría el primer nominado. Luego, la apnea, de la que saldría el segundo. Una votación del público para expulsar y, después, la votación para escoger al ganador (o ganadora). Dinamismo, sí, pero a cambio de que se explique regular.

Las dos torres

Seguramente en el equipo de guion aún hubo alguien que intentó colar la Noria Infernal otra vez para no tener que pensar prueba tampoco la última semana, pero finalmente mereció la pena innovar: en la primera prueba de la noche, los concursantes debían construir una torre lo más alta posible con bloques que se pescaban del suelo durante ocho minutos.

La torre de marta tiene la misma estabilidad que mi salud mental #SVFinal — Samanta de hostias (@samarttinez_) July 28, 2022

Alejandro, por mucho, ha quedado en primer lugar, construyendo una torre que rivaliza con las Cuatro Torres madrileña, y tanto Marta como Nacho han empatado, aunque finalmente se ha decidido que Nacho fuera el ganador. El susodicho se ha ido a hacer la prueba de apnea contra Alejandro, pero ha durado lo mismo que duraría yo: o sea, absolutamente nada.

Y entre Nacho Palau y Marta Peñate, la audiencia lo ha tenido más que claro: Nacho se ha llevado la medalla de bronce, que ha aceptado diciendo que no le disgusta el puesto en absoluto y que está muy contento por la experiencia, aunque no le guste un pelo que Alejandro le considere el concursante más egoísta de la edición. Rencillas hasta el final.

Y el ganador es...

A partir de aquí, el programa ha sido puro relleno, como os podéis imaginar: reencuentros, declaraciones, resúmenes, etcétera, para dar tiempo a que la audiencia vote. Y lo ha hecho, propiciando que "Marta" sea trending topic en Twitter: efectivamente, el ganador de 'Supervivientes 2022' ha sido... ¡Alejandro!

200.000 euros del ala para el exconcursante de 'Gran Hermano VIP 4' y 'La isla de las tentaciones', que deja atrás su título de Mister España para ponerse la banda de Mister Superviviente. Y, por si quedaba alguna duda, el premio le ha llevado Lara en lugar de Olga, que ha cumplido su palabra hasta el final.

Y ahora, ¿qué? Pues en el programa ya se ha promocionado 'Pesadilla en el paraíso', así que, junto con 'La isla de las tentaciones' forma la hoja de ruta de la fase (Tele)cinco. Que tome nota Kevin Feige.