'Supervivientes 2022' afronta su última gala en Honduras con la expulsión de la favorita de 'Sálvame' y la lucha por un coco

Parecía que no iba a llegar nunca, pero tres meses después de empezar la aventura en Honduras, los concursantes de 'Supervivientes 2022' que han sobrevivido a las pruebas, al veredicto del público y a ver la carpeta de Anabel y Yulen se enfrentarán a la final el próximo jueves. Será ya en España, porque los concursantes se vuelven sin demasiada ceremonia después del programa de hoy. Programa en el que se ha expulsado a la favorita de 'Sálvame', se ha usado (otra vez) la noria infernal y han vuelto a discutir por comida. La historia de siempre.

A las puertas de la final

No ha podido ser. Después de ver cómo su amado Yulen se iba navegando hasta España, Anabel no ha conseguido remontar su concurso. Y no es porque no lo intentaran en 'Sálvame', donde claramente era la favorita de los contertulios. Pero el programa no tiene la influencia que tenía antes ni tan siquiera en los programas propios de la casa.

Nacho Palau y Anabel Pantoja, que curiosamente eran los que se iban a jugar el pase a la final en la Noria Infernal, eran también los dos concursantes que estaban entre los que estaba la expulsión. Como siempre, una organización fina. La elegida ha sido la andaluza, que entre llantos ha dado las gracias al pirata y de manera más genérica ha animado a sus compañeros: vamos, que ya no queda nada, sois gente muy buena, voy a cobrar el cheque, hasta luego.

No se ha ido sin zamparse una hamburguesa, claro, porque a este programa solo le falta el menú del día. La hamburguesa se la ha hecho cada cual, y se ha visto quién la ha comido alguna vez en su vida: Anabel ya os digo que probablemente es la primera vez que veía una cosa de esas, porque ha sido un absoluto desastre. Marta, por su parte, ha puesto tres rodajas de carne, queso, pan y la ha llamado "la triple Marta". Pues claro que sí.

Otra Noria Infernal

Quién fuera el encargado de hacer las pruebas en 'Supervivientes'. Una vida de lujo, pensando la prueba durante una semana para al final decir "Oye, se nos ha echado el tiempo encima, hacemos la noria infernal otra vez". Y a ello se han puesto: Nacho Palau y Alejandro han estado once minutos dando vueltas e incluso el equipo médico ha tenido que hacer presencia, pero al final el ex de Miguel Bosé ha pegado un resbalón y nos hemos quedado con un ganador que pasa a ser finalista inmediato.

Alejandro Ganador en la Noria.

Grande, muy Grande.

Alejandro Ganador. Con el hasta el Final.

Hay que decir que Alejandro no estaba convencido del todo porque la prueba no le gusta nada, aunque lo ha dado todo porque, bueno, era la última prueba en Honduras y al casi oler la cena por todo lo alto que se va a comer de vuelta en España ha sacado fuerzas de flaqueza.

Que te pilla el coco

No os lo váis a creer, pero el otro tema de la gala ha sido la pelea por la comida. Porque en esa isla se hacen dos cosas: comer y discutir por la comida. En este caso ha sido una bronca a costa de un coco. Y es que resulta que Alejandro, que pesca para todo el mundo, ha quedado fuera del reparto de un coco, y claro, ha comentado -con razón- que no hay derecho. Que aquí o comemos todos o no come nadie.

La cosa es que Ignacio y Nacho robaron el coco de las narices por la noche y decidieron comérselo entre todos. Total, que han dedicado media gala a hablar del coco. Un tema francamente apasionante en la semifinal de un concurso de aventura extrema.

Como os hemos comentado, la semana que viene es la final y en ella se jugarán el título de superviviente cuatro personas: Alejandro Nieto, el favorito de muchos, es un concursante de realities profesional: ya participó en su día en 'Gran Hermano VIP' y en 'La isla de las tentaciones'. Cerca de él está Marta Peñate, que ha vivido medio concurso como parásita y que ha participado en 'Gran Hermano 16', 'La isla de las tentaciones', 'La casa fuerte' y 'La última tentación'. Casi nada. Con menos posibilidades de la victoria (pero quién sabe) están Ignacio de Borbón, un primo lejano del rey que además es modelo, favorito para ganar hasta hace poco, y Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé. Las espadas están en todo lo alto

El ganador lo eliges tú. ¡Este jueves, llega la gran final antes de que Telecinco descanse de realities hasta septiembre!