'Supervivientes 2022': Marta e Ignacio giran durante quince minutos en una gala que expulsó a Ana Luque y abrió la cabeza a Nacho Palau

Quince minutos dando vueltas podría ser la vida de cualquiera de nosotros antes de dormir con este calor imposible, pero también el resumen perfecto de la gala de hoy de 'Supervivientes 2022'. Y es que tanto Marta Peñate como Ignacio de Borbón se han amorrado a la noria infernal durante un cuarto de hora, lo que ha conseguido que ambos sean los nuevos líderes del grupo. Ante la posibilidad de seguir girando hasta mañana, en Telecinco han decidido ser equitativos y darles a los dos los mismos privilegios. Pero no es lo único que ha pasado en una gala que ha expulsado a Ana Luque al borde de la final y en la que Nacho Palau ha tenido que ponerse tres puntos en la cabeza. Vamos a verlo.

Sonrisas y lágrimas

'Supervivientes' es como la vida: no hay una tristeza sin una alegría. En este caso, la audiencia ha tenido que decidir entre Alejandro, Ignacio y Ana Luque en una gala que, por primera vez, no tenía el truquito de la expulsión falsa y la conversión en parásito. Y aunque ya había sido salvada en multitud de ocasiones, la cosa no podía durar para siempre: Ana Luque fue expulsada de forma definitiva.

La concursante, antes de marcharse, tuvo la oportunidad de decir que de la isla se llevaba a Anabel Pantoja (no literalmente, claro). Tampoco ha habido mucho tiempo para lloros, llantos y despedidas lacrimógenas, porque esta expulsión coincidía con el cumpleaños de la susodicha y nada le gusta más a 'Supervivientes' que una fiesta y verles comer opíparamente un par de veces por semana.

Todos buscando las lágrimas de Anabel por Ana Luque #SVGala13 pic.twitter.com/SqnJ9LP0W6 — sergi (@SergiMalalts) July 14, 2022

El 71% del público ha votado a favor de que Anabel y el resto de compañeros disfruten de otra fiesta: a estas alturas, en 'Supervivientes' salen más que en Ibiza. Así que sí, mucha pena por Ana Luque pero que se venga ese pastel cumpleañero, no vaya a ser que la novia de Yulen pase hambre. Por cierto, esta semana la muchacha lo ha pasado mal al ver su reflejo con el pelo cortado y preguntarse qué ha visto el esgrimista en él. No es la única pregunta que todos nos hacemos sobre ambos.

Qué merendilla

Pero no todo va a ser comer en la isla: además, también tienen que hacer pruebas para comer. La cosa es llenarse el gaznate para gritarse muchísimo. En esta prueba de recompensa, una conocida marca de cacao untable (esa no: la otra) daría un saco de sus productos al equipo que tras resolver unos obstáculos consiguiera ganar una partida de tres en raya con las fichas que encontraron en una piscina de barro.

Carlos Sobera: Ahora que veo la Nutella de la recompensa recuerdo que había en un reality que presenté una concursante que solo salía de la cama para comer Nutella, tanto la suya como la del resto.



Me meo entero #SVGala13 — Bigote (@ionbigote) July 14, 2022

Al inicio de la segunda ronda, Nacho Palau se da un golpe con el tronco de la piscina en cuestión y empieza a sangrar por la cabeza. Muy espectacular, pero nada grave. Como él mismo dijo después, "tres puntitos y pa'fuera". El juego de recompensa se para y ganan todos. Supervivencia extrema y bocata de Nutella.

En este ambiente de campamento Kumbayá, los concursantes han aprovechado la semana para su actividad favorita: gritarse y no hacer un esfuerzo por entenderse. Que si todos contra Ignacio de Borbón por avaricioso, que si Kiko y Alejandro contra Anabel porque no tiene dotes de superviviente, que si el estómago de Marta contra Marta... La tribu de los Brady de una realidad alternativa, vaya.

La Audiencia seremos el Karma. Vamos hacer ganador a Ignacio. #SVGala13 pic.twitter.com/X44lzlIdIC — marusky Zambrano (@Maruacid) July 14, 2022

Compadre, se cansó la mula de la noria

Os confieso que soy muy fan del formato americano de 'Survivor' que, entre sus dos millones de diferencias con el español, incluye el hecho de que cada semana se prepara una espectacular prueba nueva. Pero aquí, teniendo la noria infernal, ¿para qué queremos más? Marta e Ignacio, que ganaron la semifinal de la prueba de líder, se enfrentaron el uno al otro de manera despiadada.

En la gala más repartida de la historia todos comen Nutella y no habrá un solo líder sino dos, después de aguantar quince minutos dando vueltas en la noria, con resbalones, parones y Marta dándose fuerzas creyendo que abrazaba a su abuelo fallecido. Tras aguantar quince minutos, y supongo que en aras de una final que ya está a la vuelta de la esquina, ambos se tendrán que poner de acuerdo para elegir uno de los nominados.

El otro será elegido por el grupo. Se nota que el cerco sobre los concursantes se hace cada vez más pequeño y Mediaset no va a dejar que se le vaya de las manos el formato que mejor les ha funcionado de los últimos meses. La gala de nominación será mañana, como habitualmente, en un programa que es omnipotente: el 'Todo, a la vez, en todas partes' de la parrilla de Telecinco.