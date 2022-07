'Supervivientes 2022': Yulen abandona la isla durante la reunificación en una gala repleta de broncas y preguntas "culturales"

En un vídeo de la gala de 'Supervivientes' de esta noche, Anabel Pantoja le ha echado en cara a Ignacio de Borbón que el rey emérito le está apoyando "con su ejército de fans". Realmente el tiempo en esa isla empieza a hacerles mella. Por suerte, el programa ha decidido que ya es hora de reunificarse y tanto Marta como el resto del grupo han dejado atrás sus playas para internarse en una nueva. ¿El resto del grupo? ¡No! Yulen ha sido expulsado (por fin) y tendrá que pasar una semana a solas con la ex-concursante de GH antes de que ella (o él, con un cero por ciento de posibilidades) vuelva con el grupo. Vamos a ver lo que ha pasado en la gala 12 del reality de Telecinco.

Se nos rompió el amor

Anabel Pantoja y Yulen, la relación que nadie se cree ni dentro ni fuera de la isla, estaba destinada a romperse esta noche. Y es que, como si de una tragedia shakesperiana se tratara, ambos estaban nominados esta noche y su única esperanza era que fuera Ana Luque la que saliese, pero tras expulsar a Kiko Matamoros el público seguía sediento de sangre y el esgrimista tuvo que marcharse e irse a pasar una última semana con Marta antes de su expulsión definitiva.

Anabel y él han seguido teniendo escarceos amorosos (una manera bonita de decir, bueno, lo que estáis pensando), que 'Sálvame' ya ha traducido en un posible embarazo de la hija de la tonadillera. Eso, sumado a que ambos han hablado ya de tener hijos (o como los conocen en Telecinco, "nuevas tramas"), da como resultado que muchos en Mediaset ya se estén frotando las manos.

Twitter esperando la expulsión de Yulen y el drama de Anabel #SVGala12 pic.twitter.com/yYN2NEdFtG — marusky Zambrano (@Maruacid) July 7, 2022

Al salir de allí, Yulen se ha despedido de Ana Luque dándole ánimos y diciendo "Eres una campeona, la alegría de aquí, ojalá cuides mucho de mi niña". Dentro de este dramón, Anabel se echa a llorar y comenta que es muy duro, pero que sin él se va a hacer cuesta arriba. Que traducido al lenguaje reality es "A ver de dónde me saco yo vídeos ahora que se me ha acabado lo del amor".

Quesitos y quesotes, chiquitos y grandotes

La prueba de recompensa era original y entretenida, para variar: dos concursantes, unidos por una cuerda, tenían que recoger antorchas de una en una y arrastrar a su compañero (si podían). El premio, una deliciosa tabla de quesos. Las cosas como son: por una buena tabla de quesos todos (intolerantes a la lactosa aparte) seríamos capaces de hacer virguerías.

Que la organización revise las grabaciones!!!! Han cogido Alejandro, Yulen y Ana Luque queso mientras competían Nacho e Ignacio!!! Anabel también ha comido un cacho que le han dado!!! Revisarlo!!!!!#SVGala12 pic.twitter.com/qt53CjAHLR — El cuento de María Sarmiento.... (@rachelcross455) July 7, 2022

Ignacio ganó a Nacho (no, no es 'Yo, yo mismo e Irene'), Anabel a Ana y Alejandro a Yulen. Eso sí, se ha visto que, durante la primera pugna, los otros cuatro concursantes han cogido queso y uvas de manera ilegal. La verdad, si cogemos queso cuando no toca en la cena de Nochevieja, imaginad lo que haríamos con hambre de verdad. Por supuesto, la organización no ha visto nada.

La verdad es que la escena no tiene más, pero ya ha dado para su buena sesión de drama entre los fans del programa. Palabras como "vergonzoso", "sanción" o "favoritismo" sobrevolaban Twitter.

El roble da muebles

Y a nada y menos de terminar la temporada, ¡empieza la unificación! Los concursantes dejan Playa Uva y se van a otra donde puedan estar mejor en petit comitèe. Pero no se van solos: han podido subir en una barca lo que les ha dado tiempo en dos minutos, que, básicamente, ha sido absolutamente todo lo que tenían en la isla, incluyendo algo de leña.

Menos suerte ha tenido Marta, que en dos minutos se ha dejado la mitad de sus cosas, solo para darse cuenta de que vuelve a estar sola en otra playa, al menos hasta que se enfrente con Yulen a la expulsión. La muchacha, después de dar un discurso sobre lo mucho que le ha cambiado el juego y estar sola, ha respondido con un “No me viene bien, tengo planes. Quedé con las iguanas para tomar el té”.

Por cierto, el juego de líder ha sido la famosa pirámide de la sabiduría, que nos ha dejado perlas como las respuestas a la pregunta "¿Qué fruto da el roble?": Castañas, cocos, nada y... muebles. Espectacular. Entre otras cuestiones, les han preguntado qué es una palabra esdrújula o de qué color sale el caballo blanco de Santiago tras meterse en el Mar Negro. Bueno, pues la prueba ha terminado en cinco minutos con la victoria de Nacho Palau. Cuadernillos Santillana en la próxima prueba de recompensa, por favor.

Broncas y más broncas

Como he comentado al principio, en una gala de lo más marciana, quizá lo más marciano ha sido Anabel asegurando que Juan Carlos I, rey emérito, ve el programa a escondidas en Dubai y que Sofía también. Es más, que como en Dubai hay auténtico fervor por el monarca, seguro que están votando para salvarle. Lo siente, se ha equivocado y no volverá a ocurrir.

Anabel pantoja diciendo que el rey emerito desde dubai se ha bajado el mitele plus para ver a ignacio de borbon #SVGala12 pic.twitter.com/nmjqGCQt7X — . (@sugarcriminal) July 7, 2022

A estas alturas de concurso hay broncas cada medio minuto, claro. En este programa hemos visto a Alejandro cargar contra Nacho y diciendo que llevaba años viviendo del cuento sin pensar en sus hijos, y después, en la prueba de líder, volvió a protestar a Lara Álvarez. Está claro que se la tiene jurada.

Solo quedan seis concursantes, incluyendo la más que probable vuelta de Marta, y las espadas están en todo lo alto. Ya queda menos para que 'Supervivientes 2022' termine y de paso a 'La isla de las tentaciones 5', pero no lo har´á sin que Kiko Matamoros nos tranquilice desde plató: desde su retorno ya ha hecho el amor dos veces. Nos quedamos tranquilísimos con la información, Kiko.