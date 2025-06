La temporada 8 de 'Boku no Hero Academia' desvela su primer tráiler y promete ser un espectáculo cargado de acción para despedir al anime por todo lo alto

El año pasado Kohei Horikoshi puso punto y final al manga de 'Boku no Hero Academia', pero para los que tan solo siguen el anime la historia no se acaba del todo hasta dentro de unos meses. El próximo octubre se estrena la octava y última temporada de la serie, y por lo que venimos viendo en sus primeros avances la cosa va a ser una montaña rusa explosiva.

Venga Deku, que tu puedes

Se espera que esta octava temporada de 'Boku no Hero Academia' se algo más corta que las anteriores, más que nada porque a Studio Bones apenas le quedan un puñado de capítulos del manga por adaptar.

Lo que no quita que vaya a ser bastante intensa, porque nos metemos del todo en el enfrentamiento final de 'Boku no Hero Academia' con un de las batallas más esperadas de todo el anime. Con este primer gran teaser de la última temporada vemos que Studio Bones lo está dando todo, y que el combate entre All Might y All For One va a ser una auténtica barbaridad.

También tenemos un pequeño vistazo del duelo entre Deku y Shigaraki, así que vamos a tener acción para parar un tren y esta última ronda de capítulos va a ser bastante intensita.

Después de esta octava temporada, ya nos hacemos a la idea de que habrá que despedirse de Midoriya y los héroes principales de la serie. Aunque no nos vamos del todo del universo de Horikoshi porque en abril se estrenó el spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', y tiene potencial para durar varias temporadas más.

