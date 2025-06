Murió Manolo Zarzo, conocido por su historia con Lina Morgan, su papel en un incendio y más de 100 trabajos como actor

El actor Manuel Zarzo, conocido artísticamente como Manolo Zarzo, ha fallecido la pasada noche a los 93 años. La familia quiere despedirse "en la más estricta intimidad" del intérprete, que deja tras de sí una longeva trayectoria cinematográfica y televisiva cuyo inicio se remonta a los años 50.

Descanse en paz

Según han comunicado sus familiares a EFE, Manolo Zarzo falleció la pasada noche en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. El actor tenía 93 años y había sido operado del corazón en mayo, tras la cual le pusieron un marcapasos. La familia ha expresado su deseo de darle una despedida en la intimidad y únicamente con sus amigos más cercanos.

Nacido en 1932, en Madrid, comenzó muy joven en el mundo del espectáculo junto a su hermana Josefa, formando el dúo "los hermanos Zarzo". Su primera película fue 'Día tras día' en 1951 y continuó trabajando como actor tanto en teatro, como en cine, en películas como 'Los Santos inocentes' y 'La colmena', ambas de Mario Camus; 'Entre tinieblas' de Pedro Almodóvar; 'El demonio de los celos' de Ettore Scola; y diversas películas del destape, entre otras.

También tuvo un largo recorrido en TV, donde destacó en series como 'Fortunata y Jacinta', 'El súper' o 'La verdad sobre Laura'; y tuvo breves papeles en series como 'Aquí no hay quien viva', 'Los Serrano' u 'Hospital central'.

Si bien logró mantener su vida privada al margen de los focos, se sabe que tuvo un breve romance con Lina Morgan cuando ambos eran muy jóvenes: "Tuvimos un romance de juventud aunque estábamos muy controlados por nuestros padres", explicó en una entrevista.

Sus últimos proyectos fueron películas como 'La fortaleza' (2022) o 'Amalia en el otoño' (2022), series como 'Servir y proteger' (2017) o 'Amar es para siempre' (2015), y varios cortometrajes. "Aunque creo que no he hecho todo lo que podía haber hecho, tengo amigos y el respeto y cariño de la gente", confesó en el homenaje que le hizo la Academia de Cine en 2023.

Sobre su carrera como actor, Zarzo también explicó en su momento que las películas favoritas dentro de su dilatada filmografía eran 'Los golfos' de Carlos Saura, 'Posición Avanzada' de Pedro Lazaga y 'Un atraco de ida y vuelta' de Edward G. Robinson.

Entre sus anécdotas más recordadas, estaba la del 23 de septiembre de 1960, cuando estuvo muerto clínicamente durante dos horas tras salvar a una joven en un incendio cerca de la Puerta del Sol: "Junto a un grupo de personas empecé a sujetar mantas para la gente que estaba atrapada pudiera saltar desde el edificio. Una mujer iba a saltar fuera de la manta y me tiré instintivamente para poder cogerla. Ella cayó encima de mi hombro. Me desmayé y me desperté dos horas después en el antiguo hospital General de Madrid. Yo nací dos veces".

